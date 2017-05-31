特朗普结束首次出访后，盟友纷纷疏远美国

特朗普担任总统后的首次出访大致受到了热情欢迎。不过，他回到华盛顿之后,他会晤过的外国领导人越来越直率地表达对这位美国总统的看法。就在特朗普对沙特阿拉伯、以色列、梵蒂冈、比利时和意大利展开访问后数天，德国、法国和以色列政府分别对国内民众表态，谋求与特朗普拉开距离。
发生摩擦的原因包括:特朗普不愿亳无保留地支持北约；他批评他的前任奥巴马总统签署的气候变化协议；为了达成中东和平协议而主动向巴勒斯坦示好。曾在奥巴马时期担任美国常驻北约代表的伊沃•达尔德说:“很显然，至少在欧洲，反特朗普的立场在国内很奏效。不过，更大的问题在于，此次访问在欧洲的效果欠佳。”原因之一是特朗普盛气凌人的态度。达尔德说:“我认为，让欧洲领导人气愤的是，他对他们的态度连平等都说不上，更不要说是盟友了。他用这种对抗的态度对待他们，目的迫使他们达成更有利于美国的协议。”
特朗普尚未围绕此次访问公开表态，整个行程当中也没有召开新闻发布会。不过，他在推特上宣布此行圆满成功。特朗普发推文称:“刚从欧洲回来。访问对美国来说是个了起的成功。辛苦，但收获很多!”国外的反应比较谨慎。法国新总统马克龙说，他与特朗普的角力式握手是刻意为之，目的是表明他不会被这位美国总统吓倒。
以色列总理内塔尼亚胡之前曾说，以色列“没有”比特朗普“更好的朋友”，如今似乎也与这位总统拉幵距离。他警告说，特朗普斡旋与巴勒斯坦达成协议“是有代价的”。他欢迎美国支持以色列，但强调“没有免费午餐”。（今日美国报）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost