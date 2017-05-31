杨洁篪到访助中日关系转圜

【共同社东京5月30日电】日本首相安倍晋三的一位重要对外政策助手周一在与中国高级外交官会晤时，呼吁中国政府在解决朝鲜问 题上发挥“更大作用”。
日本国家安全保障局长谷内正太郎与中国国务委员杨洁篪进行了5个小时的会晤。在这次会晤之前，平壤发射了一枚弹道导弹，据信该导弹落在日本专属经济区内。 日本政府称，谷内与杨洁篪同意两国政府将在朝鲜问题上“密切合作”。杨洁篪当天早些时候抵达曰本，开始对日本进行为期三天的访问。
由于朝鲜继续不顾联合国安理会决议研制核武器和弹道导弹，日本官员急切地想要加强与中国之间的合作以防止来自朝鲜的威胁。安倍首相周一在一次国会会议上说:“我们已经要求中国发挥更大的作用，我们还将向国务委员杨洁篪提出加强中日合作的要求。”北京是平壤主要的经济援助者，日本希望中国限制对朝原油出口，以加火对朝鲜的压力。
中国似乎对进一步强化制裁态度慎重，同时呼吁与朝鲜对话。安倍政府则认为，只要朝鲜对放弃核导开发不显示出积极态度，对话条件就不具备。日中双方立场分歧较大。日方能在多大程度上促使中方妥协将是今后的关注焦点。
【共同社东京5月30日电】日本外相岸田文雄周二在与中国国务委员杨洁篪会谈时表示，他“强烈”敦促中国在与朝鲜有关的问题上扮演"更积极的角色”。这凸显出中日两国在这个问题上存往不同的外交立场。不过，岸田表示.，他和杨洁篪同意中日两国在对待平壤的问题上“更加密切地合作”，双方还同意加强各个级别的对话，包括首脑会晤。（下转第2版）
岸田和杨洁篪周二在东京会晤。而此前一天朝鲜再次试射导弹。鉴于朝鲜的对华贸易约占其对外贸易总额的90% ,因此中国对朝鲜有巨大的影响力。日本希望与北京加强合作来抑制来自朝鲜的威胁。但日中两国意见一直相左：中国希望恢复朝核问题六方会谈，日本则不愿重启对话，而要求平壤先表态放弃核武器和导弹研发项目。在与杨洁篪会谈后，岸田只是说：“我们就对话和施压的问题坦诚地交换了看法。”他拒绝披露两人就这个话题进行讨论的细节。
【路透社东京5月30日电】在朝鲜接连试射导弹后，中国最高级别外交官杨洁篪周二表示，中国坚持和平解决朝鲜半岛问题的立场。中国国务委员杨洁篪在与日本外相岸田文雄会谈时重申了中方在这一问题上的原则立场和主张，强调推进半岛核问题的和平解决。
【香港《南华早报》网站5月30日报道】题:朝鲜核威胁成为中国髙级外交官访日的首要议题
在周一平壤向日本海发射一枚弹道导弹后，中国最髙级别外交官杨洁篪在对日本为期三天的访问中，将与日本高级官员讨论朝鲜的核计划。这是朝鲜最新的一次导弹试验。朝鲜最近的一系列导弹试验加剧了朝鲜半岛紧张局势，各方要求加强对朝制裁的呼声越來越高。中方则敦促有关各方保持冷静克制。在这次导弹发射几个小时后,中国国 务委员杨洁篪抵达日本，将与日本官员讨论如何处理朝鲜问题。日本首相安倍表示，他将在与杨洁篪会晤时提出朝鲜问题。
有望缓和中日僵局
【台湾《旺报》5月30日报道】应日本国家安全保障局长谷内正太郎邀请，大陆负责外交事务的国务委员杨洁篪于29日至31日访问日本，双方就北韩核试和飞弹试射等问题举行了会谈。日本希望透过北京能向北韩加大施压力度。杨洁篪预定还会和日本外相岸田文雄会谈，并与日本首相安倍见面,这象征着东亚两个大国的关系由紧张趋向缓和。
【《印度教徒报》网站5月29日报 道】题:中国高级官员访问东京欲重启中日关系
中国国务委员杨洁篪周一抵达日本参加会谈,在东京作出新努力以与亚洲各国发展多样化关系之际，杨洁篪此行很可能重启中日关系。日本国家安全保障局长谷内正太郎周一下午主持了与杨洁篪的对话。在此访不久前，日本自民党干事长二阶俊博来华出席了“一带一路”国际合作高峰论坛。共同社早前援引一名官员的话称，二阶俊博向中国国家主席习近平转交了一封日本首相安倍晋三的信。安倍在信中表示，日本愿与中国在朝鲜问题上密切合作，还提到东京愿与北京在“ 一带一路”倡议上合作。
在杨洁篪抵达日本几个小时前，朝鲜试射了一枚弹道导弹，此举很可能加强双方会谈对朝鲜半岛紧张局势的关注。中国国内有一种看法认为，随着华盛顿与东京的关系出现明显变化，日本对华态度也有了显著转变。中国媒体早前援引一名学者的话表示,美国总统特朗普决定 退出3本支持的跨太平洋伙伴关系协定 (TPP),并改变奥巴马政府的“重返亚洲” 战略，还派代表团出席“一带一路”峰会, 因此，日本对华政策有了“细微改变”。
香港《南华早报》周日刊文表示，特朗普的“美国优先”政策限制了西方所能提供的机会，日本转而投向亚洲,尤其是朝向中国，这么做是明智的。文章称:“这 可能给日本带来四个明显好处:增强与北京的关系，提升日本在亚洲政策和投资决策上的影响力，渴望发展的企业和银行获得基础设施方面的巨大投资机会，重塑日本的全球重要性。”
不过，有分析人士强调，日本重新开始与中国接触只是其面向亚洲推行的非零和外交政策的一部分，该政策还包括大力加强与印度的关系。日印两国是亚非发展走廊计划的合作伙伴，该项目拟投入巨资推动基础设施建设，特别是在非洲的印度洋海岸沿线。据共同社报道，在杨洁篪此次日本之行后，日本自民党和中国共产党将在8月举行一次会谈,“就如何增进沟通、加强经济关系交换意见”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost