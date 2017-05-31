“特朗普经济学”带领美国走向孤立主义

俄罗斯《报纸网》5月21日发表题为《“特朗普经济学”进行中》的评论文章称，俄罗斯政治统治集团对美国新总统当选的极度兴奋已经迅速消退。美国内外政策的未来现在还不明朗，但这不会改变一个事实，即从某一刻开始，我们已经生活在新经济现实下，而其轮廓正待确定。
文章称，经济学家口中已经出现了“特朗普经济学”这个术语，但对这一模式的本质还没有形成统一认识。当然，可以谨慎地推断，我们正在和曾经的里根经济学打交道（在大幅减税计划方面）。同时，它还结合了20世纪30年代富兰克林·罗斯福的基础建设计划、19世纪的美国经济孤立主义和史无前例的驱逐劳务移民政策。
但这只是一种近似的描述，因为不可预测性似乎成了“特朗普经济学”唯一不变的因子和核心，这与美国新总统的个性有关。
传统行业仍是主导力量
对叙利亚空军基地的突袭告诉全世界，美国的外交发展方向甚至连特朗普总统最亲密的顾问也无法预料。在经济政策方面，美国新政府的突然性也不差。如此看来，未来会怎么样现在无法推测。但特朗普胜利的教训已经可以吸取。主要教训似乎是，由于特朗普胜选，一些经济理论中的基本定理变得相当有争议，甚至是虚幻的。
文章称，美国总统竞选的结果证明，经济现实的基础迄今为止仍然是传统行业。如果仔细看看各州投票图就会发现，特朗普赢得的是以石油业为主的得克萨斯州和路易斯安那州、以农业为主的亚拉巴马州和佐治亚州、以冶金业为主的犹他州和蒙大拿州。华尔街所在的纽约州和硅谷所在的加利福尼亚州把票投给了希拉里。
当然，这里并不存在绝对的相关性，把所有先进生产领域的从业者都归为民主党选民，把所有蓝领和农民归为新总统的支持者是不对的。不过，特朗普在选前选后呼吁“拯救”美国工业、农业和相关实体行业的结果表明，旧经济还活着，而且仍然是当代政治经济模式的主导力量。
政府干预仍然有效
另一个结论是，一批经济学家写文章批判了几十年的手动经济管理模式（即政府主动干预经济的管理模式——本报注）在21世纪仍然有效。
文章称，这一政策的结果如何当然可以辩论，但特朗普总统要采用这种经济管理方式的意图是显而易见的。在这方面，新总统批评通用汽车公司在墨西哥组装汽车，要求其在美国建立新厂的事实很能说明问题。此后，德国宝马、戴姆勒、大众等德国汽车公司的股价下跌，因为特朗普不仅呼吁这些公司把工厂从墨西哥迁到美国，还威胁对墨西哥生产的汽车征收35%的关税。
必须指出的是，美国新总统在这个问题上选择的战术被证明是对的。比如，日本丰田汽车公司宣布将在未来5年内投资100亿美元发展在美汽车生产。福特汽车公司放弃了在墨西哥投资16亿美元建厂的计划，改为在密歇根州投资7亿美元建厂。不过，总统用威胁调控公司投资的战略能否成功暂时还不清楚。
文章称，这些明显以争取老百姓支持为目标的乖张决定和美国经济管理机制的系统性变化证明，美国经济方针已经发生了重大转变。白宫前不久成立的国家贸易委员会发出了修改美国与其他国家自由贸易协定的倡议，以消除美国的贸易赤字。特朗普签署的“买美国货、雇美国人”的命令旨在系统性保护国内市场的美国产品，限制向外国人发放工作签证。
回归国家贸易保护主义
文章称，特朗普当选以来的这段时间已经足以评估美国经济将何去何从。它正在走向孤立主义和重商主义，脱离全球化和世界经济一体化：事实上，几百年前占主导地位的古典经济思想正在复苏。世界经济主要玩家的思想向国家贸易保护主义回归。
这种无人可预见的突然转型对经济学的提前预测能力发出质疑。
宏观经济估算的相对准确性是以近几十年来世界经济的可预测性为基础的。贸易壁垒被打破，世贸组织扩员，国家和人民的福利缓慢而坚定地增长。现在，持续增长的线性模型受到质疑，因为形成世界经济面貌的主要经济参与者不再是一体化的信徒。
特朗普已经签署了美国退出跨太平洋伙伴关系协定的命令，这一联盟的潜力迅速缩水。此外，由于美国和墨西哥的纠纷，1994年起生效、将北美洲合并为统一经济空间的北美自由贸易协定面临威胁。去年“英国脱欧”行动初步反映出的反全球化趋势已经形成了具体而清晰的轮廓。
文章称，美元作为全球储备货币的地位也面临问题。在上世纪70年代末布雷顿森林货币体系瓦解、金本位取消后，美元被承认为“世界货币”，而这正是基于美国是全球一体化和国际贸易火车头的共识。现在，世界货币的发行国制定了新方针——脱离全球一体化进程，转为保护本国经济空间，由此产生一个问题：它对世界现有金融和经济体系有何影响。在这方面，经济学家的观点并不统一。
世界经济线性时代即将结束
一些经济学家认为，美国自扫门前雪的转变可能对世界经济产生积极影响：美国GDP将成倍增长，这种增长的积极效应将依次传递给其他国家。另一些经济学家则不相信这种复杂的因果关系，并在该问题上坚持明显的逻辑：领导者退出国际一体化进程至少将导致世界各国的经济增长放缓。
文章称，美国政府的新方针对世界经济和贸易没有任何好处。其影响我们现在已经看到：美元走弱既是投资者对未来缺乏信心的指示器，也是世界经济对美国新总统不可预测性的反应。从今年1月起，美元对世界主要货币的汇率大幅走低。特朗普的胜利让美元一蹶不振。
但还有更长期的后果：经济和政治的分裂进程是密切相关的。很多经济学家还记得，苏联的政治崩溃伴随着国民经济统一空间的分裂。经济和政治问题相互加深，苏联解体的最后阶段很大程度上与各共和国开始征收关税和采取其他贸易保护措施有关。
那么，这种不确定性对俄罗斯来说意味着什么？殊不知，全球经济面临的新威胁为我们再次打开了之前错过的机会之窗。
文章称，世界第一大玩家自动放弃国家经济体的团队游戏并不意味着这场游戏就此结束。其他重要玩家的“连锁反应”目前还没有出现，这意味着国际贸易一体化领域形成的真空，将被那些顶住诱惑、不为积极设置贸易壁垒的美国政府推波助澜的市场参与者所填补。
不过，这种最佳模式毕竟须以B计划的存在为前提：种种迹象表明，世界经济的线性时代即将结束，全球宏观经济现实的新版图很大程度上将根据暂时不明的变量来形成。
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