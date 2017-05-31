新加坡金管局再罚两家涉马来西亚国家基金腐败案银行

新加坡5月31日电，据当地媒体报道，新加坡金融管理局30日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的大华银行和瑞士信贷集团分别处以90万新元(1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。
金管局表示，瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，并且监控不力。调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估，并向金管局确认整改措施已被有效执行。
金管局当日宣布，为期两年的对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说，两年来的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对行为不当的机构和个人采取了执法行动，而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查，2009年至2015年间，负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋，通过伪造文件等手段，从该基金中盗取超过35亿美元的巨额资金，经过一系列复杂的交易后，利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动，再用洗白后的资金购置不动产并进行投资，攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前，新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外，新加坡金管局还于去年5月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。(新华社)
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