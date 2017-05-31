华盛顿共享单车：单价低廉 罚金高昂

和满京城的橙红和金黄不同，华府的共享单车穿着绚丽的大红外衣。走在华盛顿街头，几乎随处可见红车穿梭在大街小巷，有时就像一股旋风，让人格外感受到华盛顿的活力。
首都共享单车于2010年诞生于华盛顿。目前，业务扩展到阿灵顿等首都圈其他城市。此系统共有440个停车点，投放自行车3700辆。和国内的共享单车不同，这款单车取车、还车都必须在停车点完成。
440个停车点基本覆盖了华盛顿和周边城市繁华地段。设置停车点的基本标准包括不能阻碍公共交通、不能遮挡井盖、不能给行人带来伤害等。
根据华盛顿特区法律，16岁以下的青少年骑自行车需要佩戴防护头盔。出于安全考虑，首都共享单车规定用户使用年龄为16岁以上。
不得不说，注重安全是这款单车的特点之一。用户取车时就会明显感到这款单车比一般自行车要重。据说这是为了增加车辆的可靠性和稳定性，不易摔倒。在车把醒目处，还贴有安全告示，提醒客人在通过十字路口时要格外注意，仔细观察，避免事故。
这款共享单车有两种付款方式，一种是到每个停车点直接刷信用卡，另一种是在网上提前支付。此外，一些大公司还与共享单车公司签订合作合同，为员工的共享单车通勤买单。
目前，华盛顿共享单车服务项目有单次骑行、包天（1天或3天）、包月和包年等多种方式。单次骑行30分钟以内2美元，超时则按不同标准计费，大约每增加半小时需支付8美元。包月和包年则分别需要28美元和85美元。用户提前支付全款，但所有各种套餐均无需缴纳押金。
由于使用次数较多，不少人选择了包年服务，一年内，只要每次骑行在30分钟之内，就可以无限次使用。“我这个月刚刚申请了包年服务，年费对我来说很划算。我想今后使用共享单车的次数会更多。”上班族肖恩告诉记者。
和基本价2美元一次的骑行相比，如果丢失车辆，将遭受重罚。罚金高达1200美元（约合人民币8200元）。
根据规定，用户还车时，需要将车放回停车桩，确认卡好后，车辆会被自动锁定。此时停车桩会显示绿灯，提示顾客车已锁好。
据共享单车公司介绍，客服热线24小时都有人接听，即使深夜，遇到问题，也要及时联系，以免出现不必要的损失。
据悉，在过去6年里，华盛顿共享单车公司共丢失大约60辆车，大多数情况下，用户需支付1200美元的车辆成本，少数无法鉴定丢车责任的则由公司方面买单。
除了丢车需要支付巨额赔款外，如果用户违规停车，也将被处以重罚。今年1月美国总统特朗普就职当日，华盛顿市内部分停车点暂停使用。运营首都共享单车的公司贴出警告，如果客户一定要在暂停服务的停车点还车，将被罚款1200美元。
从2010年至今，首都共享单车数量从400辆增加到近4000辆，仅2016年，共有2800万人次使用，业务量较2015年增长25%。每个停放点一般根据需求，放置10-20个数量不等的停车桩，但供不应求问题日益突出。
据介绍，公司正在利用后台大数据处理系统进行分析以提高车辆投放效率，确保每个停车点的车辆不会出现没人骑或骑不上的情况。
除了共享单车外，共享轿车也在美国悄然流行。在弗吉尼亚州阿灵顿郡的一处共享单车停放点旁，就停放着两辆共享汽车。镇政府鼓励民众将共享交通方式和公共交通方式组合使用，“当你统筹使用共享汽车、共享单车、地铁、公交时，就会发现没有必要拥有自己的汽车。调查显示，使用共享汽车会减少你的驾驶里程，这不仅有助于缓解交通压力，利于环保，同时还可能帮你缩小腰围”。镇政府的广告语道出了共享经济的共赢本质，而组合使用不同共享交通方式出行也逐渐成为美国流行新趋势。
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