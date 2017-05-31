新加坡下一代装甲车亮相

【英国《简氏防务周刊》网站5月29日报道】新加坡陆军下—代装甲车家族中的装甲作战车和装甲回收车原型，在于5月27日至29日举行的陆军幵放日活动期间的一场能力展示会上，首次公开亮相。
2006年以来，该国国防科学与技术局一直在与新加坡科技动力公司一该国防务巨头新加坡科技工程公司的陆地系统子公司——合作研发这款目前尚未命名的装甲作战车。这款装甲车将取代日益老化和过时的M113A2 Ultra装甲运兵车,与已经服役的bionix履带式步兵战车并肩行动。
新加坡国防部3月22日宣布，已与新加坡科技工程公司签订生产下一代装甲作战车 (NGAFV)的合同，预计于2019 年开始交付。然而，国防部没有透露订购了多少辆NGAFV。国防部发布的资料显示， NGAFV长6.9米、宽3.28米，整体高度3.2米。配备3名操作人员，包括一名驾驶员、一名炮手和一名车长，最多能运载8名全副武装的士兵。
由一台德国发动机和涡轮机联合有限公司生产、710马力8V-199TE20柴油发动机提供动力，使这种装甲车能达到70公里的最大时速和500公里的最大活动范围。
军方也利用这次机会展示了一辆装甲回收车。这辆车重29吨、长6.9米，其设计目的是为下一代装甲作战车提供维修和回收支援。
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