美国航母可能已经过时了

【美国《国家利益》双月刊网站5月28日文章】题：美国的航母可能已经过时了（而F-35战斗机只会使这个问题逬一步恶化)
如果美国海军不愿意或无法为大规模战的第一天就可参战的舰载航空兵部队的发展设定新方向，那么问题就来了:美国的纳税人为什么要支付130亿美元来建造一艘“福特”级航母？这是华盛顿的海军专家提出的一个强有力的问题——海军面临很多选择，其中包括新的隐 形远程舰载无人作战机，或者更多地对潜艇行投资。不过，目前基于波音F/A-18“大黄蜂”战斗机的航空兵部队到了21世纪30年代可能就过时了,即便另外还有更远程的洛克希徳-马丁公司搬的F-35C联合攻击战斗机。
为了证明航母的钱花得有道理，美国海军需要调整舰载航空兵部队的构成，以便它在作战的第一天便可参与对抗反介入/区域拒止的 “防护圈”，新美国安全中心国防战略与评估项目主管杰里•亨德里克斯在接受《国家利益》杂志记者采访时说。
海军必须研发一种可以对抗那些日益崛起的威胁的新的远程无人攻击机，“否则，那有什么意义？”德里克斯问道。“如果不愿意对投资做出调整，以拥有可以从航母起飞进行远程攻击的飞机，或许我们需要从其他地方获取投资：美国海军战略和国防咨询公司费里布里奇 集团的董事总经理布赖恩•麦格拉思认同亨德里克斯的说法。
他对《国家利益》杂志说：“如果海军迟迟不对航空兵部队采取行动，这对航母来说情况不妙。”他还支持研发新的舰载远程无人攻击机。“永远记住一一航母不在意起降的是什么。它只是一个漂浮的飞机场。 航空兵部队很关键。如果对舰载航空兵部队利用不当或者继续目前的状况，那么对航母的投资将没有什么意义。”
尽管海军高层中的许多人知道并了解这一问题——拖延已久且花费巨大的洛克希德-马丁公司的F-35战斗机的研发使得海军风声鹤唳。
的确，如果美国海军坚定地认为,其航母在与势均力敌的对手开战的第一天发挥不了什么作用，那么就没有必要建造耗资130亿美元的“福特”级航母，亨德里克斯说。一个可能的选择是放弃建造新的“福特”级航母，转而建造成本更低的“尼米兹”级航母，“尼米兹”级航母中最新且最贵一艘的花费仅是“福特”级航母(C VN-78)建造费用的一半，亨德里克斯表示。
另外一个选择是采用更小的航母设计， 拥有较少的弹射器及其他费用昂贵的设饬。然而，还有一种选择不再建造航母，专注于建造更多的潜艇——潜艇具备隐形特性，风险很低，亨德里克斯说。海军可以用一艘“福特”级航母的价格购买两艘“俄亥俄”级替代项目(ORP)弹道导弹潜艇，或四艘“弗吉尼亚”级攻击潜艇。
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