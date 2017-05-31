韩总统命彻查“萨德”车辆瞒报入境

韩国总统文在寅的新闻发言人尹永灿30日表示，由于韩国国防部没有向总统汇报有争议的美国“萨德”反导系统又有4辆导弹发射车已进入该国，文在寅已下令对此事展开调查。
据路透社5月30日报道，尹永灿在媒体吹风会上称，获悉在事先没有通知新政府和公众的情况下又部署了4辆发射车后，文在寅“感到震惊”。
报道称，“萨德”系统3月开始在韩国星州郡部署，一套系统最多可以有6辆导弹发射车，但当时仅部署两辆。文在寅在竞选中要求国会重新审议“萨德”的部署。部署该系统已经激怒了中国。
另据韩联社5月30日报道，韩国总统文在寅当日在确知另有4辆“萨德”系统拦截弹发射车暗中运入韩国境内后，指示国家安全室长郑义溶和民政首席秘书曹国彻查真相。
总统府负责与民沟通的首席秘书尹永灿称，文在寅前日接到郑义溶上述报告后称“非常震惊”，当天又亲自打电话给国防部长官韩民求确认了上述事实。
总统府称，美国在韩部署的“萨德”系统迄今仅有两辆拦截弹发射车和X波段雷达入境为公众所知。
尹永灿称，文在寅要求彻查4辆发射车怎样入境、由谁决策、为何瞒天过海、何故向新政府迟报真相；暗中入韩逃避战略环境影响评价的嫌疑也在调查之列。尹永灿指出，国防部25日向国政企划咨委会，即新政府的权力过渡团队报告工作时隐瞒了4辆发射车入韩的情况。
报道称，4辆发射车入境前，总统并未就此正式接到报告，4辆车目前停在韩军基地。据总统府官员所知，后4辆的入境时间是在新政府成立前。该官员还称，在“萨德”这一重大事项上，新政府至今没有接到准确的相关报告，民政首席秘书室和国家安全室将联合调查瞒报情况。
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