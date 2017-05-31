默克尔放缓对美批评语调

【美国《华尔街日报》网站5月29日报道】德国总理默克尔在宣称美国并不总是可靠盟友的一天后，于29日进行了补充说明，称跨大西洋联盟“极具重要性”
默克尔调整了她之前的评论。接近默克尔的一位人士说，她此前的言论主要是说给国内民众听的。默克尔29日在关于柏林可持续发展的会议上，重复了她28日在慕尼黑对美国总统特朗普的含蓄批评， 但是她也强调致力于与美国的伙伴关系。她说,世界领导人最近的会晤向她展示出，“我们能够完全依赖别人的时代，在某种程度上已经结束了”。
“我们现在是，并且将仍然是坚定的跨大西洋主义者，”她说，“但我们也知道，我们欧洲人必须真正把自己的命运掌握在自己的手中。”
默克尔语调放缓表明，这位欧盟最强势的政治人物在准备其连任竞选之际，小心翼翼地在政治漩涡中安全行船。德国将在今年9月举行大选。
—方面,默克尔需要国内民众的选票，而待朗普在德国民众中极不受欢迎。另一方面，接近她的人士表示, 她相信与美国保持密切关系对于欧洲的利益至关重要。正因如此，默克尔的盟友29日坚称，这位总理在 28日发表的强硬言辞并非像一些国际评论人士所假定的那样，表明德国正远离与美国联盟。他们说，这位总理正在玩一场持久的博弈，在团结国内听众的同时，也谋求维持跨大西洋机制。
【法新社柏林5月29日电】紧跟默克尔的表态，德国外长加布里尔周一也向特朗普开火，指责其削弱了西方阵营。这表明了欧盟第一大国对美国总统的恼怒。
加布里尔在一份公告中指出:“特朗普是一个加速气候变化而减少环境保护、向冲突地区出售更多军火而不想从政治上解决宗教冲突的人，而且这个人还将欧洲和平置于危险境地。美国政府的短视政策与欧盟的利益背道而驰。”
此前特朗普刚刚结束了就任总统后的首次海外访问。他造访了沙特、以色列和比利时，并参加了在意大利举行的七国集团峰会。加布里尔对媒体表示，美国在气候问题上踌躇不前,却卖给在人权方面饱受批评的沙特1100亿美元的武器，这让“西方变得渺小，或者说受到了削弱”。此前一天，默克尔表示欧洲不应再对特朗普领导的美国和脱欧后的英国抱有指望，必须依靠自己去掌握欧洲的未来命运。
【法尔斯通讯社德黑兰5月29日电】据当地媒体报道，德国一位资深议员表示，德国政府应该重新考虑同美国共享情报，因为特朗普总统及其团队“泄密太多”，可能向莫斯科提供机密信息。
社名党领袖托马斯·奥珀曼说：“我有一个印象是，特朗普及其团队泄密太多。”奥珀曼的政党与默克尔的基名盟组成了执政联盟。他认为，德国情报部门与美国合作可能弊大于利。奥珀曼说：“应该考虑到，特朗普是一个把机密信息透露给俄罗斯的总统”。他还表示，如此处理机密信息“对西方来说是个安全风险”。他提醒德国情报机构应该意识到这一问题。奥珀曼说：“不能再这样继续下去。这对双方都有危险。”
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