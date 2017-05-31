英媒关注世银助力特朗普基建计划：意在讨好美国政府

英媒称，世界银行已经开始为特朗普政府的基础设施计划提供建议。这是美国“第一女儿”伊万卡·特朗普与世界银行行长金墉处于萌芽期的关系的最新产物，令银行业资深人士和管理领域的专家皱眉不已。
英国《金融时报》网站5月29日报道，这一不同寻常的举动源于金墉与伊万卡4月3日在白宫的会面。两人当时讨论了设立一项由伊万卡支持的10亿美元女性创业基金的事宜，世界银行将努力在今年7月二十国集团（G20）峰会在德国举行前创立该基金。
在4月3日的会面结束时，伊万卡问世界银行行长是否想见见她的父亲，然后就带他去了白宫椭圆形办公室。据知情人士透露，特朗普总统当时正与顾问们讨论基础设施计划，引得金墉主动提出帮忙。
相关专家认为，金墉助力美国基础设施计划和迅速设立女性创业基金，是试图利用他与担任总统高级顾问的伊万卡之间不断发展的关系，来讨好扬言要停止向世界银行提供资金的特朗普政府。
他们认为，金墉的做法会给世界银行带来管理问题。
世界银行官员驳斥了上述担忧，称新设立的女性创业基金将遵守世界银行严格的管理规定。
按照世界银行的规定，它不大可能贷款给任何一个美国基础设施项目。不过，它可以为任何成员国提供专业建议。世界银行官员还指出，他们之前也曾为加拿大的基础设施计划出谋划策。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost