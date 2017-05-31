柴油车排放造假丑闻成推手 全球加速推进电动汽车革命

大众柴油车排放造假丑闻推动了欧洲向电动汽车时代的过渡，主要汽车制造商都在酝酿一场革命，准备将我们雷同的、机械化的、需要司机的汽车替换成数字的、电动的、没有司机的汽车。
据西班牙《国家报》网站5月29日报道，大众汽车公司计划在2020年让电动汽车的销量达到销售总量的25%，并在2030年将这一比例提高至50%。沃尔沃公司已经定下了电动汽车销量占总量20%的目标，梅赛德斯公司的目标则是在2025年实现电动汽车的销量占比达到20%至25%。正如通用汽车公司不久前所说的那样，今后5至10年汽车行业将产生比过去50年里更多的变革。
但并非所有汽车制造商都在投资电动汽车：缺乏资金的菲亚特公司的首席执行官不久前请求客户不要购买该公司的500X跨界车；福特公司和丰田公司一样，在电动汽车比赛中姗姗来迟，原本看好碳氢燃料的它们不久前才开始对电池解决方案进行重大投资。汽车零部件公司和石油部门也在大力施压，希望能够恢复到以前的形势。
新技术带来了态度的转变。就电动汽车而言，因为电池成本下降惊人，它的价格肯定也会下降，能效得到改善。这样，电动汽车不但价格诱人，而且可连续行驶400公里，与汽油车相比颇具竞争力。
很快就要超越欧洲成为全球最大电动汽车市场的中国正在进行大笔投资，目的是建设一个重要的国内市场，为本国电动汽车公司在全世界销售产品提供跳板。
在欧洲，看似无休无止的柴油车排放造假丑闻成为市场向电动汽车过渡的新推手。就在本周，法国威胁要起诉大众公司，要求它为操纵柴油车市场缴纳罚款。戴姆勒公司在德国的办事处遭到了搜查。菲亚特克莱斯勒在美国被告上法庭。面对提供清洁空气的压力，欧洲一些城市已经打算禁止使用肮脏的柴油，政府加重了柴油税收，提高了对柴油安装系统的检测要求和批准难度。
种种情况使得柴油车的市场份额逐渐减少，而电动汽车和混合动力车的销量在过去12个月内增长了37%。
预计从2020年开始，购买和拥有电动汽车将比汽油车更加便宜。然而，要让电动汽车的需求在2020年后快速上升，必须要保证电池价格继续下降。为了扩大目前的电动汽车市场份额（仅占1%），还需要在公路旁设置更多充电站。
目前市场上的电动汽车款式单调，而且很多车型并非在所有国家都有销售。各国政府必须改革汽车税，尤其改革对汽车制造商征收的税款，还要向消费者推销电动汽车概念，这也需要很大的投资。欧洲向电动汽车的过渡不会在朝夕之间完成，但是必须要快速进行，以便全球碳排放不会加剧全球变暖，让欧洲按时完成2015年在巴黎许下的气候承诺。
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