美军确认“萨德”在韩已可实战

初步具备拦截导弹能力
【德新社首尔5月2日电】驻韩美军一位发言人周一说，今年早些时候在韩国部署的萨德反导系统现在已经可以正常运转。
驻韩美军发言人罗布·曼宁在一份声明中说：“驻韩美军确认，末段高空区域防御系统 ‘萨德’已经可以正常运转，有能力拦截朝鲜导弹，（为韩国）提供防御。”
尽管遭到中国和星州郡居民的强烈抗议，但美军仍于上周开始安装“萨德”系统。星州郡是“萨德”的部署地，当地居民担心该地会成为朝鲜导弹的目标。
在朝鲜3月向日本海发射4枚弹道导弹后，美国开始在韩部署“萨德”。该系统的设计目的是为了拦截来袭的短程和中程弹道导弹，该系统发射的拦截导弹不携带炸药，但在撞击目标时能够消除威胁。
【韩联社首尔5月2日电】韩国国防部发言人文尚均2日在例行记者会上表示，部署至庆尚北道星州郡的“萨德”系统处于可初步发挥反导能力的状态。
初步反导能力是指当朝鲜向韩方发射弹道导 时，“萨徳”可立即予以应对。
【法新社华盛顿5月2日电】美国军方周一称，美国最近在韩国部署并引起中国不满的争议性的“萨德” 反导系统目前已具备作战能力。
驻韩美军说,“萨德”系统“已经能够运转并具备拦截朝鲜导弹和为韩国提供防御的能力”。然而一位不愿透露姓名的美国防空部官员指出,部署的反导系统只是“初步具备拦截能力”。
官员们说,今年晚些时候，随着更多设备和部件运抵韩国完成整个系统，这种初步能力将得到加强。
去年7月，首尔和华盛顿决定在韩国部署该系统。 一旦平壤政权决定用弹道导弹打击韩国，该系统能够更好地保护韩国领土。
“萨德”系统发射的导弹可拦截并摧毁尚位于大气层外或者在飞行最后阶段刚刚进入大气层的中短程导弹。
专家认为，单凭一套“萨德”系统不足以保护整个韩国，保护全境须部署两三套才行。但“萨德”系统仍然打破了朝韩战略平衡，限制了朝鲜的破坏能力。
美国战略与国际问题研究中心反导防御问题专家托马斯·卡拉科解释说:“这并非完美的防御盾牌，但这能换来时间，为美韩军队提供重要的保护，增强了威慑力和防御态势。”他强调:“即便有限的反导防御也是具有战略影响的。”
费用争议更加扑朔迷离
【韩联社首尔5月2日电】韩国青瓦台国家安保室 2日告知记者团称，有关美国去年通知韩国重议“萨德”部署费用问题的报道不属实。
韩国一家媒体当天报道称,在特朗普当选美国总统后，交接委员会去年12月以书面形式通知韩国将与韩方重议“萨德”部署费用问题，青瓦台国家安保室室长金宽锁当时向国防部长官韩民求表示“萨德”部署费用可能由韩方承担。
对于该报道，国防部发言人文尚均也在记者会上表示，防长韩民求证实该报道不属实，韩方从未接到任何通知或提议。
【中央社首尔5月2日电】南韩《韩国日报》今天报道，美国政府去年底曾要求南韩政府支付“萨德”系统部署费用。青瓦台国家安保室室长金宽镇疑似在收到相关要求后未予公开。
该报在头版头条位置报道称，国会第一大党共同民主党今天向检方检举金宽镇，并考虑促请召开听证会，查明“萨德”部署的真相。
报道指出，南韩政府消息灵通人士 1日说:“去年12月，美国政府曾发给南韩一封函件提议对‘萨德’费用进行协商。当时(朴槿惠的)总统职权已因弹劾案被停止，因此该问题交由金宽镇处理。”
消息人士还称：金宽镇只是口头上对国防部长官韩民求报告过‘费用可能要我们来承担’。(我认为)政府为了迅速完成部署，应该是隐瞒了费用问题。”
报道又称，甚至在特朗普4月27日公开表示已经通知过南韩支付“萨德”费用后,南韩政府却否认接到了该通知，金宽镇疑似仍然在隐瞒事实。30日，青瓦台还称金宽镇与美总统国家安全事务助理麦克马斯特通电话，再次确认了“萨德”部署及运作费用由美国承担。
而麦克马斯特在接受采访时却表示，他在通电话时说的是“在对‘萨德’费用重新协商之前，现有的协议是有效的”，并特别强调了要重新协商。南韩国防部随后又称无法进行重新协商。至此，有关“萨德”资用争议的真相更加扑朔迷离。
【韩国《中央日报》网站5月2日报道】关于部署“萨德”的费用问题，韩美最高层人士的发言出现分歧。 因此有观点认为，在去年决定部署“萨德”的过程中，韩美两国可能达成了“私下协议”。还有人怀疑称，今年3 月访美的金宽镇和麦克马斯特在面谈以及此后5次电话交谈过程中也可能有未公开的内容。
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