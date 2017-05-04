日媒：欧洲民粹主义浪潮热度逐渐下降

《日本时报》网站4月25日刊发格温·戴尔的文章《民粹主义浪潮热度骤降》称，对于大多数支持特朗普的美国人和赞成脱欧的“小英格兰人”（多指英国具有排外思想的极端民族主义者——本报注）来说，他们并不在意（爱国主义者与民族主义者之间的）区别。然而，对于法国人，而且实际上对于多数欧洲人而言，这个区别绝对明确。
文章称，在美国，首选的用词是“爱国主义者”，但它通常只意味着“民族主义者”，他们挥舞着旗帜，大喊口号。特朗普总统说“美国优先”，人们就回应“美国全力以赴”！很难想象英国的竞选集会能发生同样的事情——联合王国太接近欧洲大陆，而欧洲这类现象都不得善终，但是英国脱欧所体现出来的民族主义却昭然若揭。对于英美两国的某些人而言，它实际上是“白人民族主义”，但就连很多投票支持特朗普和英国脱欧的非种族主义者也在划清界限。一边是“我们”，另一边是“他们”。
文章称，投票支持马克龙的法国人非常清楚爱国主义与民族主义之间的区别。在5月7日法国总统大选第二轮投票中，他们将不得不再次投票给马克龙，届时他的对手将是新法西斯主义候选人玛丽娜·勒庞。但在第二轮投票中，加入“他们”队伍的几乎包含所有在首轮投票中支持其他总统候选人的选民。勒庞是个民族主义者，“他们”是爱国主义者。
在欧洲，民族主义令人想起上世纪两次世界大战造成的灾难留下的集体记忆，而往往与世界大战相关的种族主义则令人想起纳粹的种族灭绝集中营。并非所有欧洲人都对那种民族主义有免疫力，否则法国的勒庞、荷兰的海尔特·维尔德斯和意大利的贝佩·格里洛就不可能存在。然而，他们几乎仍然在所有地方都是少数派。
文章称，四个月前，这还并不明显。继去年6月英国脱欧投票和去年11月特朗普当选之后，欧洲的极端民族主义者确信他们的机会终于来了，很多观察家担心他们是对的。英国脱欧看来是欧盟解体的第一步，从荷兰到奥地利，好像法西斯分子已经出现。
并非如此。维尔德斯所在政党在上个月荷兰的选举中仅获得少数席位，仍然是非常典型的少数派。勒庞并不比她公开宣扬法西斯主义的父亲更接近法国总统的位置：国民阵线获得的投票从未打破25%的峰值。而反对移民、反对欧盟的极右翼——德国选择党一个月以来已经失去了领先地位，丧失了三分之一的民众支持率。
文章称，众多欧洲人被特朗普在美国竞选中的炫目表现所吸引，起初试图支持欧洲的民粹主义政党。毕竟欧洲人也担心移民、恐怖主义和失业问题，而特朗普粗鲁无礼的言辞似乎印证了他们本国民粹主义领导人的类似言论。
然而，特朗普领导的白宫运转失灵这个现实扭转了欧洲最近转向民粹主义政治的大多数人的想法。欧洲极右翼政党基本上都回归了特朗普异军突起之前他们所处的位置，几乎没有机会获得实际政治权力。这是一个虚假警报。
文章称，美国和英国的对策并非真正的民粹主义。真正的民粹主义尽管错误百出，但至少会千方百计减少收入不平等。这其实是标准的打着民粹主义旗号的右翼政治，利用民族主义转移受害者的注意力，使他们忽视政府实际上为富人服务这一事实。
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