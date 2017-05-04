美媒：欧洲民粹主义仍处在上升势头

美国《纽约时报》网站5月1日刊发夏洛特·麦克唐纳-吉布森的文章《民粹主义在欧洲尚未“到顶”，斗争仍在继续》称，对于信奉一体化、宽容和开放的欧洲大陆人而言，头顶正阴云密布。先是英国投票退出欧盟，然后是特朗普当选美国总统。民族主义者和右翼民粹主义者的力量似乎在不断壮大。而亲欧盟人士则不安地关注着今年将要举行的一连串选举。
或许可以容许这些人享受一下暂时的轻松。
文章称，4月23日举行的法国总统选举第一轮让充满激情的亲欧盟独立候选人埃马纽埃尔·马克龙领先于极右翼政党国民阵线的玛丽娜·勒庞。从目前的民意调查来看，选民强烈支持马克龙在7日的第二轮投票中击败勒庞。在荷兰刚刚于今年3月举行的选举中，公开仇视伊斯兰教并属于狂热疑欧派的候选人海尔特·维尔德斯获得的支持率低于预期。在去年12月举行的奥地利总统选举中，极右翼的诺贝特·霍费尔以略微差距输给了绿党前领导人亚历山大·范德贝伦。
鉴于这些情况，许多人如今表示，右翼民粹主义已经到顶，欧盟已经从自我毁灭的边缘走回来。但任何事物只有在开始走下坡路后才能说已经到顶——迄今为止，极右力量一直处于上升势头。
文章称，勒庞领导的国民阵线此次获得的选票比2012年第一轮总统选举时多了大约120万张。维尔德斯领导的自由党目前在荷兰议会拥有20个席位，比2012年多了5个。霍费尔所在政党的候选人在2010年举行的总统选举中获得了大约15%的支持率，而这一次霍费尔在第一轮投票中排名第一，并在最终投票时获得了46%的支持。
文章称，最大的赢家是既支持开明且亲欧盟的价值观同时又有着与民粹主义者相同的热情与激情的领导人。相比之下，传统主流政党靠在论调上朝着右翼倾斜来应对当前局面的做法则没有给自己带来什么好运。
在荷兰，由充满魅力的杰西·克拉韦尔代表的绿党用维尔德斯在对待他所憎恶的穆斯林时所表现出的同样的热情公开支持荷兰所秉承的宽容与多样性传统。凭借这种做法，该党的席位从4个激增至14个。而现任首相马克·吕特领导的政党则失去了8个席位，在选举前的最后时刻，吕特试图拉拢支持维尔德斯的选民，他发表公开信称，不愿融入荷兰社会的移民应该离开。
在法国，马克龙肆无忌惮地热情倡导欧洲大陆的团结和多元文化主义，与勒庞刺耳的欧洲怀疑论和反难民言论形成对比。他称赞德国总理默克尔，称她在向逃离迫害的人敞开国门时“挽救了”欧洲人的“集体尊严”。
文章称，欧洲下一次关键性选举将于今年9月在德国举行。极右翼的德国选择党依靠一波反对移民的浪潮，预计会首次获得议会席位。对此，默克尔作出的回应是淡化她的一些门户开放政策，并支持部分禁止佩戴面纱。好消息是，默克尔面临的最重要的挑战者不是来自右翼，而是一名社会民主党人——曾担任欧洲议会议长的马丁·舒尔茨，在亲欧盟和支持难民方面，他比默克尔有过之而无不及。
文章称，在所有这些选举中，存在着许多会影响到选举结果的国内问题，而且不能完全从是否支持欧盟或移民政策这个角度来看待这些选举。但是有一点是共通的：赢得选举靠的是契合民族主义者的情感，而不是去迎合这样的情感。
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