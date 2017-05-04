中俄印“三角外交”牵动亚欧格局

香港《南华早报》文章 题：三角外交回归，中国、印度和俄罗斯互相拉拢竞争(作者黄忠清)
“三角外交"一词为美国前国务卿基辛格创造，最初指的是冷战时期美国、苏联和中国之间的对抗、合作关系。如今这种关系似乎再度回归，只不过呈现出新的形式和战略重要性。
当初的“三角外交”战略解释了华盛顿和北京之间建立非正式盟友关系的原因。四十多年前，时任美国总统尼克松和国家安全事务助理基辛格通过与中国建立更紧密的伙伴关系，成功让北京和莫斯科矛盾加剧。
但是随着苏联解体，中美“同盟”关系也随之破灭，而中俄关系则持续稳步升温。
然而，自美国总统特朗普就任以来，如今已是特朗普的外交政策导师的基辛格和地缘战略学家兹比格涅夫·布热津斯基等重量级人物纷纷提出，有必要在中俄之间制造不和，因为一个实力可怕的俄印中“欧亚大联盟”正在隐约成形．简称RIC。
在俄罗斯前总理叶夫根尼·普里马科夫的推动下，俄印中“欧亚大联盟”每年举办一次外长会议，从2002年以来已经举办了14次。此外还有数个三边论坛，其中包括一个灾难管理专家会议、一个商务论坛以及—个专家学者对话会。然而，这些会议至今未能升格到像七国集团峰会或金砖国家峰会那样的水平。中俄资讯网编辑录入。
这个脆弱的联盟上个月又遭遇一次打击：中国拒绝了俄罗斯提出的召开一个三边国防部长会议的建议。俄罗斯提议召开的会议本应该于上周二在俄罗斯首都举行。
尽管俄中印在两次世界大战期间同属一个阵营，而且如今也发现在西方建立的世界秩序面前有潜在合作需求，但这三个欧亚巨头实际上在历史、文化、宗教、意识形态或政治方面没有多少共同之处。相反，它们在本地区一直是地缘战略上的竞争者。
国土横跨亚欧大陆、军事实力仅次于美国的俄罗斯希望拥有匹敌美国的地位，尽管近年来其国力呈下降趋势。中国拥有世界最多的人口，是第二大经济体，希望复兴其世界大国的历史地位。印度的国家条件与中国相似，但在发展上落后于其地区对手，希望在每一件事情上与其大国邻居一争高下。
从历史上看，印俄关系远比中俄和中印关系紧密。如今，随着中俄关系不断改善，俄印关系正在疏远，而中印关系也在变冷。与此同时，中国对印俄关系心存疑虑，印度对俄中亲密关系感到焦虑，而近期印美关系升温又让中俄感觉不安。
每一方都试图利用其他两方之间的竞争获利。甚至中国官方媒体也认为，一个由中俄印三国组成的战略三角是不现实的。
可以肯定的是，三角外交在欧亚大陆浮现，重要性可以比肩华盛顿、莫斯科和北京在冷战期间的地缘战略游戏。中俄资讯网编辑录入。
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