泰国分期付款购买中国潜艇

泰国海军为计划从中国购买三艘潜艇辩解。泰国军政府上周已经决定从中国购买第一艘潜艇。
据信泰国公众普遍质疑在国内经济下滑时，是否必须要购买造价昂贵的潜艇。上周泰国批准购买的第一艘潜艇造价约3.9亿美元。
泰国海军参谋长鲁蒂斯上将表示，泰国将在未来七年里，通过分期付款的方式来支付购买中国潜艇的费用，不会让政府的各项开支捉襟见肘。
他说："目前泰国周边地区的安全局势不稳定，随时都有可能需要武力支持。"
他指出，泰国需要保卫自己的海洋边界，并不理会民众的担忧。他说："购买潜艇很必要。"
与其它东南亚国家不同，泰国在海洋边界问题上与中国没有争议。但泰国与柬埔寨在油气丰富的泰国湾地区存在边界争议。
泰国的海洋边界一直延伸到印度洋。
但泰国国内的主要反对党对政府购买"S26T"型潜艇持批评态度。他们指出，目前泰国经济形势下滑，这个时候不搞经济、反而斥巨资买潜艇是泰国军政府没分清主次。
泰国今年的国防预算超过61.1亿美元，比军政府接管政权的2014年高出大约9%。
泰国2014年发生军事政变后，中国是最早承认泰国军政府的大国。
而对当时泰国发生军事政变推翻民选政府，美国的反应是冻结对泰国价值470万美元的军事援助，并取消了一些军事合作项目。（英广）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost