美国安局监听国人上亿通话记录

英媒称，根据美国最高情报官员2日发布的一份年度报告，美国国家安全局去年收集的美国人通话记录超过1.51亿条，而此前国会曾限制国安局大规模收集通话记录。
据路透社5月2日报道，美国国家情报总监办公室发布的这份报告是对2015年出台的《美国自由法案》效果的第一次检测，该法案限制国安局大量收集美国和盟国情报机构怀疑为涉恐人员的电话记录及联络情况。
报告发现，国安局收集了1.51亿条通话记录，不过涉外情报调查法院2016年批准其暗中监控的恐怖嫌犯只有42人，此外还有上一年确定的一些被监控对象。
自2001年9月11日发生恐怖袭击以来，国安局收集了海量的电话“元数据”，其中包括接打电话的手机号码、通话时间和通话时长等，不过不包括通话内容。
报告发布的时间恰逢美国国会要围绕是否重新批准《涉外情报监视法》第702条作出决定之际，将于今年年底到期的这一法案允许国安局针对境外的外籍人士收集外国情报信息。
倡导保护隐私的人士认为，第702条允许国安局在未经涉外情报调查法院准许的情况下监控美国人的互联网和电话通信信息，而外国情报则可以用于避开常规法律实现国内执法目的。
不过，报告没有提到联邦调查局在调查外国情报时提取美国人信息的频繁程度。
国安局近日表示，已经停止了在没有获得许可的情况下收集提到外国情报目标的美国人的数字通信信息这种监控形式。
美国总统特朗普最近再度声称，前总统奥巴马下令对他的通信信息进行监听，并称前国家安全顾问苏珊·赖斯要求国安局公开监听到的人士的姓名。国会情报委员会的共和党和民主党成员都表示，迄今为止，还没有发现支持这些指控的证据。
一些官员2日说，去年收集的1.51亿条通话记录与斯诺登爆料后被叫停的监控行动的规模相比要小得多。由于这1.51亿条记录包括同一个电话号码打出或接听的多次通话，因此通话记录遭到收集的人数要少得多。这些官员说，他们还没有统计收集的这些通话记录到底涉及多少人。
报告说，总体而言，美国官员在国安局2016年窃听报告中公布的美国人的姓名要少于他们在上一年公布的数量。
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