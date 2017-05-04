后真相时代的博物馆、赝品和造假者

我们在博物馆看到的所有艺术品都是解说牌上所说的那样吗?赝品有多大价值?有多少假作品被买卖却没有被发现？艺术家之间也在相互模仿，真相和谎言、真实和虚假、艺术和仿造之间的界线模糊，艺术正在挑战博物馆的权威。
巴伦西亚现代美术馆最近举办了一个题为《赝品》的展览。负责布展的工作人员豪尔赫·路易斯·马索在谈到一些所谓的专家正在用谎言掩盖现实的时候表示：“全世界就真实的相对性达成了共识。主观臆断是导致真相不复存在的帮凶。因此艺术界正在努力摆脱主观性的束缚，尝试理解客观性的内涵。这是一个充满了政治、个人、艺术和社会谎言的世界。”
他还说:“英国作家乔纳森·斯威夫特曾说过，自马基雅维利以来，政治就是 谎言的艺术。那么难道我们普通人就没有用谎言揭露真相的权利吗？造假的本 意是取代真相，但我们也可以用它来揭露真相。”
2011年两位西班牙艺术家蒙特塞·卡雷尼奥和拉克尔·穆尼奧斯曾前往中国的一个专门制造艺术赝品的小城。她们带着一份西班牙内战时期加泰罗尼亚国家艺术博物馆丢失的艺术品名单。在这些近乎完美的赝品完成后，两人以匿名的形式将其捐献给该博物馆,在艺术界引起一片哗然。在鉴定过程中，还是有专家发现这些都是赝品。然而，这些赝品却激起了艺术界的极大关注和兴趣。
实际上，西班牙国家考古博物馆中就混有赝品。伊比利亚半岛最早的土著居民伊比利亚人创作的艺术品在出土后，鲜有可供比对的资料。在著名的考古遗迹桑托斯山，很多挖掘者在这里寻找伊比利亚人留下的艺术品，并将其卖给博物馆或收藏家。从19世纪60年代开始,一个挖掘者利用在挖掘中积累的经验，模仿伊比利亚人的手法仿造了很多假艺术品。西班牙国家考古博物馆就曾在1872年购入一批赝品，虽然后来经过鉴定发现这些是赝品，但还是决定留下一件作为教训。
豪尔赫·路易斯·马索表示，艺术史虽然可以决定如何解读艺术品，但却无法决定艺术品的市场价格。模仿艺术大师的赝品给众多博物馆造成了极大压力。画坛巨匠伦勃朗就是赝品的受害者之一。伦勃朗作品鉴定委员会从1989年开始收回了对市面上1/3的伦勃朗作品的真品认证，引起了博物馆和收藏家的广泛不满，最终导致该委员会不得不重新为其中部分作品颁发了认证。
在西班牙，绘画大师戈雅的作品也遭遇过类似的窘况。普拉多博物馆曾表示拒绝承认戈雅一幅名画的真实性，但这一决定却遭到很多专家的反对。然而,普拉多博物馆却承认了两幅相对不太知名的画作的真实性，因为单从价格来看，这些画作就不会是赝品。然而，有人曾说这两幅画所来自的拍卖行曾经涉嫌造假。
在后真相时代，人们已经丧失了对真相的控制。对于艺术的历史而言，某件作品的真假已经不再重要，重要的是造假现象已经在全世界范围内泛滥。即便是最高级别的收藏家和鉴定家，恐怕都无法明确说出，在当今的艺术界到底有多少作品是真迹，又有多少作品是赝品。(西班牙《消息报》)
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