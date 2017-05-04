美国大专院校争相增开网络课程

本世纪初，菲尼克斯大学和美国公共大学等营利性大学曾经依靠向在职成年人提供便捷的网络课程得以迅速扩张。但是，随后因为监管收紧，再加上毕业率低的坏名声以及部分高校学生负债过高，这些学校的招生规模随后直线下降。
虽然人们对于在线课程缺乏面对面教学的一些益处仍然有挥之不去的顾虑，但是非营利性高校以及公立高校正快速填补这一真空。
网络课程不仅覆盖的学生群体更广泛，而且不需要盖宿舍大楼与教学大褛，成本极低,因而重点公立大学与私立非营利大学拼命开设这种课程。
在线教育带来的商机很吸引那些政府拨款很少、资金紧张的公立大学。在线课程可以让它们接触庞大的新市场，这包括大约3600万有高等教育学历但没有学位的美国成年人。
科罗拉多州立大学远程教育学院瞄准了这个群体。这家只有在线课程的学院9年前开办，当时只有200名学生。 现在总共约有1.8万名学生。
与多数公立大学不同的是，科罗拉多州立大学远程教育学院不在政府预算之内。该校董事会在2007年提供了1200万美元的贷款作为学校的启动成本。该学院院长说，2012年，这所在线学院就连本带息地偿还完了贷款。
南新罕布什尔大学在新罕布什尔州曼彻斯特的小校区内约有3000名学生， 但是在线学生却有约8万人。
主营网络教育的2U公司于2014 年上市，目前收入同比增幅超过30%。它与乔 治城大学和北卡罗来纳大学教堂山分校有着将近10年的合作关系。该公司负责具体操办网络教育，比如向潜在学生推销在线课程，维护运营网络教学平台，而大学则负责提供师资力量，控制录取和教学事务。
根据周五公布的年度报告，2U公司估算等到去年秋季开设的课程学生毕业,该公司开办的项目将为合作学院产生逾15亿美元的学杂费总额。
虽然越來越多的一流大学推出在线教学模式，但是人们的疑虑仍然存在。耶鲁大学两年多前宣布，计划与 2U公司合作，面向医师助理开设硕士学位网络班，以在线教学为主。耶鲁大学的在校生与毕业生表示担心在线项目可能损害学校的品牌。
负责该项目认证的机构叫停了这一计划，并决定等为期数年的教学效果评估取得结果再说。
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