美军欲巡航黄岩岛被否 美媒：特朗普上台后美南海巡航减少

六周前，美国太平洋司令部要求美国高级官员批准一艘美国军舰在距离斯卡伯勒礁(中国称黄岩岛)12海里以内的水域航行。这是南中国海上的争议岛礁,菲律宾和中国都声称对该岛礁拥有主权。
海军有充分理由认为他们的要求能获批。但是，还未等到特朗普总统审议，五角大楼高官就拒绝了他们的要求。有官员说，特朗普担任总统己有100多天，没有一艘美国海军舰艇驶入南中国海任何争议岛屿周边12海里以内的区域。
美国决定不对中国的领土主权要求提出质疑。这表明政府在不断升级的朝鲜半岛危机中越来越倚仗中国的帮助,所以对北京采取了引人注目的顺从态度。
美国基辛格中美关系研究所所长罗伯特·戴利说:“所有的表态，加上共和党外交政策机构一直批评奥巴马没有展开足够的‘航行自由’行动，都使人们普遍预料特朗普会及早动手。但事实并不是这样。”
朝鲜一触即发的危机显然改变了特朗普政府早先有关对华态度的假设。随着朝鲜的挑衅行为在过去三个月里步步升级，特朗普政府对北京采取了更加温和的态度，因为总统希望北京帮助约束平壤。每当朝鲜发射一枚导弹，特朗普对中方的友好态度就增加一分。
一位美国国防部官员的话说，太平洋司令部之前提出的要求是为了向中国表明美国不允许开展岛礁建设。但防长马蒂斯和五角大楼领导层希望细致研究此类航行对国家安全政策构成的战略影响。
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