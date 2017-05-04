中美争夺对菲律宾的影响力 美媒：美国很难将菲重新收入囊中

美国《福布斯》双周刊网站5月2日发表了詹宁思一篇题为《中美争夺对菲律宾的影响力》的文章，文章摘编如下：
八个月前，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特称时任美国总统贝拉克·奥巴马是“王八蛋”。去年6月30日就任之后，率直的杜特尔特曾告诉美国停止对他的国家进行军事援助，他用的语言依然相当粗鲁。他因美国批评他的禁毒运动而怨恨美国。
现在看看现任美国总统唐纳德·特朗普刚刚邀请了谁访问白宫。
杜特尔特还没有接受邀请，并且暗示他不会接受邀请。他正忙着同中国交朋友。中国是华盛顿在亚洲的头号政治和军事对手。去年10月，中国承诺向菲律宾提供240亿美元的援助。因此一些菲律宾人争辩说，华盛顿从来没有提供过如此影响深远的一揽子援助。北京和马尼拉在南海依然有着领土争端。这也是杜特尔特的前任们倾向美国的原因所在。来自中国和菲律宾的渔船都在这个面积350万平方公里的海上捕鱼。两国政府都希望在南海海底开采石油和天然气。
3月和4月就海上主权出现了一些纷乱后，5月1日，三艘中国战舰对杜特尔特的家乡达沃进行了友好访问。杜特尔特建议，两国可以对苏禄海进行联合巡逻。菲律宾正试图在苏禄海镇压“阿布沙耶夫”反政府武装。
亚洲的分析家说，刚刚执政超过百日的特朗普还没有提出有关南海的具体政策。1月，美国国务卿雷克斯·蒂勒森暗示美国会采取一种严厉的反华立场。但现在特朗普正试图在遏制朝鲜危机的问题上同中国合作。一个总部设在华盛顿的智库说，中国有着本地区最强大的军队，它准备将军队部署到南海的一些小岛上，而在过去五年中，它对这些小岛进行了扩建。
尽管有人批评杜特尔特的禁毒运动，白宫4月30日为它向杜特尔特发出邀请的做法进行了辩护。白宫说，它希望巩固一个亚洲联盟以反对朝鲜。自1946年美国对菲律宾的殖民统治结束以来，华盛顿可能试图让马尼拉继续充当它的军事受保护国。这一安排会为华盛顿提供一个东南亚基地，以监视和抵制中国。
报道称，中国在菲律宾不断增长的影响力使美国很难将菲律宾群岛重新收入囊中。战略与国际问题研究中心太平洋论坛的项目主任卡尔·贝克说：“我预计，杜特尔特不会进一步向美国寻求援助。”
报道称，最终可能会出现中美两个超级大国竞相设法影响马尼拉的局面。菲律宾的东南亚邻国印度尼西亚和越南已经在两边下注，却没有遇到多少麻烦。毕竟你永远不会知道你更需要谁。
菲律宾大学海事与海洋法研究所主任杰伊·巴通巴卡尔说：“我认为，对于中美两方，只要菲律宾对它们中任一方不构成麻烦，它们就会相安无事。”（
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