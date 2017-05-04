美联邦调查局长说隐藏希拉里邮件将是“灾难”

华盛顿5月3日电，美国联邦调查局局长詹姆斯·科米３日接受美国国会质询，为其在去年美国总统大选前夕调查民主党候选人希拉里·克林顿“邮件门”事件进行辩护说，试图掩盖对希拉里的调查将导致“灾难性”后果。
科米当天在参议院司法委员会接受质询时说，“在我看来，掩盖不仅对联邦调查局，甚至在更大范围都是灾难性的”。科米说，如果让他再次决定是否在大选前夕对希拉里的邮箱进行调查，他仍会作出同样的选择。
科米的做法受到美国国会质疑，参议院司法委员会主席查克·格拉斯利当天在听证会上说：“联邦调查局的中立性受到质疑，最近公众对联邦调查局、国会以及民主过程的信任都受到考验。”
民主党参议员帕特里克·莱希表示，联邦调查局同时对希拉里的邮箱和特朗普团队可能与俄罗斯有联系的传闻进行了调查，但只公布前者的做法不合适。
对此，科米说，联邦调查局对待两项调查施以同一标准，在大选前夕公布对希拉里的调查仅因为有更充足的证据。
希拉里２日在纽约演讲时表示，科米在大选前夕公布对她进行调查是其竞选失败的一个原因。“如果是（去年）10月27日大选的话，那我就是你们的总统了。”她说。
科米2016年10月28日致信国会说，联邦调查人员发现一批可能与希拉里“邮件门”事件调查有关的新邮件，将对其内容进行检查。虽然他随后宣布并未发现希拉里有值得追究的行为，但这一事件仍对希拉里选情造成不利影响，并在美国国内引发强烈质疑。（新华社）
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