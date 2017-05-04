欧盟向英国索要千亿欧元“分手费” 英国称不会支付

根据对法国和德国提出的新要求的分析，欧盟已将英国脱欧的先期付款要求提高到多达1000亿欧元。
据英国《金融时报》网站5月3日报道，在欧盟成员国提出要求后，欧盟谈判代表修改了最初的计算结果，将英国需要承担的支付责任最大化，包括英国脱欧后的农业付款以及2019年和2020年的欧盟行政管理费。
尽管最终的净账单将低于1000亿欧元的先期付款安排，但对英国支付义务采取的更为严厉的态度，将显著增加欧盟委员会主席让-克洛德·容克提到的600亿欧元的估算费用。这还反映出很多欧盟成员国的立场变得强硬起来，它们放弃了对于英国脱欧账单所含政治风险持保留态度，提出包罗万象的要求，以帮助填补欧盟共同预算中与英国脱欧相关的缺口。
据路透社5月3日报道，在《金融时报》发表欧盟准备要求英国支付1000亿欧元“分手费”的报道后，英国脱欧大臣戴维·戴维斯3日表示英国不会支付这笔费用。
戴维斯对英国独立电视台说：“我们不会支付1000亿欧元。我们需要做的是详细讨论我们的权利和义务。”
他还说英国政府并未看到欧盟提出的英国脱欧费用数字。
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