日本欲牵头挽救TPP抗衡中国 媒体：中国已掌握主动

在加拿大多伦多召开的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）首席谈判代表会议上，日本政府将提议，为让不包括美国的协定尽快生效，应力争在11月上半月亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议召开前后大致谈妥。美国退出TPP后的首次首席谈判代表会议于当地时间5月2日下午召开。日本将呼吁剩下的11国团结起来，但各国想法各异，能否如日本所愿推进谈判尚是未知数。
据共同社5月2日报道，11国中经济规模最大的日本打算主导不包括美国的TPP谈判。这也有制衡谋求举行双边协定谈判的美国之意。
报道称，日方具体的设想是，在本月下旬召开APEC贸易部长会议期间举行的TPP成员国部长级会议上，敲定促成协定生效的具体办法，在APEC领导人非正式会议之际决定最后方向。
据共同社报道，日方还对由中国主导构建亚太地区贸易自由化框架心生警惕，希望让TPP早于中国参与的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效。
不过报道称，各国立场并不相同。据分析，越南和马来西亚对日本提议的态度可能较为消极，这是因为美国退出使得面向美国市场扩大出口变得困难，协定生效后还不得不面对国有企业改革等问题。
日方表示“出现各种意见在意料之中”，它还将提出能让美国易于重新接纳TPP的机制。
另据共同社5月1日报道，在多伦多召开的TPP首席谈判代表会议上，为让不包括美国的11国TPP尽早生效，日本政府将主张仅对包括美国在内的12国达成一致的协定内容作最小限度的修改，推动采用不同于协定的“议定书形式”，即由有意参加的国家缔结议定书。
报道称，“议定书形式”虽相比之下手续简单，但可能出现存在不满的国家退出、参加国减少的情况。日本期待促成TPP。
此外据俄罗斯《专家》周刊网站5月3日报道，东京2月曾表示，美国总统特朗普退出TPP后，这个宏伟的经济政治项目便失去了意义，它注定会消失。但没过两个月，日本政府就彻底改变了自己的立场。东京现在确信，即使没有美国的参与，TPP也会有不错的前景。日本的态度突然出现180度大转弯的原因简单明了，都是因为中国。日本认为，从智利到马来西亚，各国都在积极寻找美国的替代者，如果没有TPP，中国一定会取代美国。
报道称，不应忘记的还有中国支持的RCEP。RCEP自然远不及TPP，但如果后者彻底消失，RCEP完全可以成为新协议的基础，中国一定会在其中发挥领导者的作用。日本当然不希望自己的主要对手在太平洋地区未来的发展中发挥主导作用。TPP是遏制中国的利器。
俄罗斯《专家》周刊认为，晚做固然要比不做好，但东京显然拖得有点儿久。北京已掌握了主动权。中国行动果断迅速，最近半年来，中国凭借自己的软实力优势，付出巨大努力、投入巨额资金改善和加强与许多国家的外交、战略关系。东京显然意识到不能再拖下去了，否则中国就会变得更加强大，并将无可争议地成为地区领袖。日本领导层现在想把握住时机，主导复兴后的TPP，带领太平洋地区迎接21世纪20年代。
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