美国商学院的警讯：外国留学生正在敬而远之

已经在国内失去光彩的美国工商管理硕士（MBA） 学位正在面临来自国外的新挑战。作为十多年来的第一次，多数研究生商学院正在面对国际学生入学申请数燈量的下降。
根据研究生招生管理委员会（GMAC）的一项调查， 截至今年2月底,从去年8月开始的本学年期间，在美国所有的两年制MBA项目中，有近三分之二的项目都出现了外国学生申请人数的下降。据GMAC称，随着海外的MBA项目变得更具竞争力，近年来国际学生赴美攻读MBA的兴趣出现了下降。这一趋势自去年秋季以 来有所加速。
据商学院院长、招生主管、招生处工作人员和GMAC称，申请人数最近的下降是在许多外国学生对特朗普政府的移民和工作签证政策表示没有把握之际出现的。
加利福尼亚大学欧文分校保罗·梅拉杰商学院负责MBA项目的副院长乔恩·卡普兰说：“潜在的以及正在就读的外国学生们提出的关于形势将如何发展的问题让我们难以招架。简单的回答是我们也拿不准。”保罗·梅拉杰商学院的全部学生中有大约一半来自国外。
在今年早些时候发布了多个版本的旅行禁令之后，特朗普总统上个月要求重新审核一项允许外国人留在美国从事专业技能工作的计划。批评者称，该计划的存在使美国工人被顶替。
外国学生申请的下降出现在商学院的一个艰难时刻。由于就业市场的改善以及本科生债务负担的上升， 美国青年对价格昂贵的MBA学位的需求已经减弱。作为应对，美国的商学院为了填满它们的教室加大了在海外的推销力度。这些努力帮助遏制了更大范围的入学人数下滑。
根据商学院认证机构美国商学院协会对 352所美国商学院进行的调查，从2010年到2016年， 两年制的正规MBA项目的入学总人数下降了超过三分之一。调查称，同期国际留学生的比例从22%上升到了 27%。
据罗切斯特大学西蒙商学院院长安德曾·艾因斯列称，该院的国际学生申请人数出现了下降。这一情况引发了学院对于入学人数将出现更为长期性的下降的担 忧。艾因斯列称，国际学生占到西蒙商学院MBA项目申请人数的三分之二，在该学院的其他硏究生项目中更是占到高达80%。
许多商学院已经投资引入了新的课程和教员，以便在数据分析、医疗卫生管理和创业学等专业开办更为廉价的一年制学位。根据AACSB提供的数据，在2016 年，国际学生占了就读此类专业学生人数的36%。 GMAC主席桑吉塔·乔弗拉说:“如果我们注意到的这一趋势持续一个较长的时期，这将对某些商学院的财务生存能力造成影响。随着州里的拨款更难获得，很多商学院的预算已经遭遇到了压力。”（华尔街日报）
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