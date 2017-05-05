人工智能或迈向“反乌托邦”

彭博新闻社网站5月2日文章，题：机器人天启将如何降临(作者凯西·奧尼尔)
对于人工智能将把人类带往何处，存在两种互相冲突的展望。一些人担心，当机器人具有自我编程能力的时候，它们将意识到人类并无什么用处，进而着手消灭我们。另一些人认为，在机器人具有感知能力的那一天，即所谓的奇点时刻，人类将与计算机合而为一，变得无所不知，并得到永生。
笔者认为他们都错了，这不是机器人天启将有的降临方式。人工智能的未来将比这乏味得多，甚至会是极其糟糕的。
人类对于机器人的幻想源自常见的错误印象，认为机器人将致力于推动“真理”即某种科学客观性，或者至少它们会对某种抽象的第三方抱有忠诚。
现实却与此截然不同。人工智能是一种工具，通常是一种武器，它以某些人群为目标，并受其他人群的控制。步枪可以被作为一种合理的隐喻：它可以用来维持和平,也可以用来镇压，但在任何情况下，它都是被某个人用来对准另外某个人的。
好消息是我们不需要害怕人们普遍认为的那种机器人天启。人类不会制造能够攻击自己主人的机器人，就像人们不会设计一种枪管对准开枪者的步枪一样。人类不会自愿放弃权力。相反，人类会尝试给权力披上善良的外衣。
坏消息是这些武器甚是强大，拥有各种形式的毁掉人类生活的力量,从污诬人们具有犯罪风险到夺走他们的子女。一旦它们明目张胆地把矛头对准公众，我们也许无法分辨现实与天启之间的差异。
世界报业辛迪加网站5月2日文章，题：将人工智能大众化(作者牛津大学公共政策学者马切伊·库杰姆斯基）
人工智能下一个技术前沿，具有塑造或打破世界秩序的潜力。人工智能革命可以让“最底层的10亿人”摆脱贫困，改造职能失调的公共机构,也可以加剧不公正和不平等。结局将取决于我们如何管理即将到来的变化。不幸的是,就管理技术革命而言，人类一贯表现不佳。不妨想想互联网，它对世界各地社会产生了巨大的影响，改变了我们联络、工作和休闲的方式。它打乱了一些经济部门，强制改变了由来已久的商业模式，并造就了几个全新的行业。
但互联网并没有带来许多人预期的全面转型。它无疑并未解决大难题，比如消除 贫闲现象或者让我们能够到达火星。
事实上在某些方面，互联网加剧了我们的难题。它为普通人创造了机会,也为最 有钱有势的人创造了更多的机会。
不过人工智能革命或许可以实现我们所需要的变革。人工智能着重于提升机器的 认知功能以便它们能够自行“学习”,它已经在重塑我们的生活。它带来了自动驾驶汽车, 还带来了虚拟的个人助理甚至自主机器。
但这几乎还没有触及人工智能潜力的皮毛,它可能会促成我们迄今尚不能完全 了解的社会、经济和政治转变。人工智能不会成为一个新的行业，它将渗透并永久改变现有的每个行业。人工智能不会改变人的生命,它将改变人之为人的界限和意义。
这种转变会如何以及何时发生——以及如何管理其深远影响，是让学者和政策制定者夜不能寐的问题。对人工智能时代的预期千差万别，有人憧憬它是天堂，在 那里人类所有难题都得到解决；有人害怕它是反乌托邦，在那里我们创造出来的东西都将成为切切实实的威胁。
我们必须采取跨学科视角，辅以公认的词汇和共同的概念框架。我们还需要政策来处理技术、治理和伦理之间的相互关联。最近的一些倡议如人工智能合作组织或人工智能道德规范与治理基金是朝着正确方向迈出的步伐，但缺乏必要的政府参与。
在人工智能兴起所带来的深远变革背景下，我们也许能够重塑现状，以便确保它 更高程度的安全和公平。
创造更具平等主义色彩之未来的关键之一与数据有关。赋予人工智能时代的人 们以权力要求让每个人而非大公司拥有他们所创造的数据。
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