习近平对杜特尔特推动中国-东盟关系表示赞赏

中国国家主席习近平对菲律宾总统杜特尔特说，中方赞赏菲方作为东盟轮值主席国为推动东亚合作沿着正确方向发展所发挥的重要作用。据中国官媒报道，这是昨天习近平与杜恃尔特通电话时所说的。
作为东盟轮值主席，杜特尔特在4月30日公布了东盟峰会主席声明。该声明说，东盟领导人呼吁“和平解决南中国海争端”。
该声明既没有提到中国在南中国海上的岛礁建设和武器部署，也没有触及有关的国际仲裁结果。
在通电话时，习近平说，中菲“双方关于南海问题的对话协商渠道也已经建立”。他说:“中菲要坚持两国睦邻友好合作大方向，全力推进各领域务实合作。”
习近平还呼吁朝核问题有关各方保持克制，尽快重回对话谈判解决问题的正确轨道。此前，朝鲜说美国正将朝鲜半岛推向核战争的边缘。
【《菲德宾明星报》网站5月4日报道】接到美国总统特朗普的电话数日后，菲律宾总统杜特尔特又与中国国家主席习近平通电话。
在26分钟的通话中，两国领导人讨论了地区问题，以及如何解决其中的一些议题。
菲律宾外交部周三晚发布声明说:“杜特尔特总统陈述了菲律宾在一些重要问题上的立场，尤其是在朝鲜半岛局势上，他说中国在促进半岛和平上起到了重要作用。
杜特尔特还谈到了最近刚刚闭幕的东盟峰会。作为东盟轮值主席，他谈及这个十国地区联盟作为对话参与方如何加强团结。杜特尔特表示:“东盟愿继续促进亚太地区和平与稳定。”
【美国《纽约时报》网站5月3日报道】中国国家主席习近平今天与菲律宾总统杜特尔特讨论了朝鲜和其他问题。这是中国为拉拢美国的这个长期盟友而采取 的举措之一。
数天前,特朗普总统也曾打电话给杜特尔特，邀请他访问白宫。杜特尔特后来表示，他太忙了，恐怕无法成行。这表明两国关系仍然有些紧张。
习近平在通电话时承诺将加强与菲律宾的关系。 他称菲律宾为“友好近邻”,同时还表示，在“一带一路” 建设中，马尼拉是“重要伙伴”。
中国近来利用了美国与菲律宾的紧张关系，用承诺经济援助的方式拉拢杜特尔特政府。新美国安全中心的高级顾问帕特里克·克罗宁说，大家都在争取杜特尔特。
两国领导人还讨论了朝鲜的紧张局势。习近平重申中国主张克制和对话。
自去年就职以来，杜特尔特曾郑重表示要切断与美国的一些军事和经济联系,从而破坏了亚洲的力量对比。与此同时，他把中国视为经济和安全盟友，同意中国的要求,通过直接对话而不是国际仲裁来化解南中国海领土争端。
本周,杜特尔特欢迎中国海军舰艇访问他的家乡达沃市。这是中国海军数年来首次到访。
菲律宾总统府今天发表的声明说，杜特尔特在电话中感谢习近平让他此次参观了中国的一艘导弹驱逐遂舰。
南中国海是中国近年来谋求扩大影响力的重要航道。中国与菲律宾的关系由于南中国海上的争议领土而严重受损。不过，杜特尔特上任后，紧张关系出现了缓解。
菲律宾是今年的东盟轮值主席国。上周在马尼拉召开会议后，东盟并未在官方声明中批评中国在南中国海上的行动。这或许表明杜特尔特往努力取悦北京。
美国战略与国际问题研究中心的高级顾问葛来仪说，习近平之所以同意与杜特尔特通电话，可能是为了表达他对该声明的赞许态度。她说:“马尼拉在南中国海问题上的政策调整以及杜特尔特对北京的友好态度令中国受益匪浅。”
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