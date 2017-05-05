梅指责欧盟插手大选，欧盟与英紧张关系升级

【美国《华盛顿邮报》网站5月3日报道】就在即将开始的英国脱欧谈判导致紧张气氛升级的同时,英国首相特雷莎·梅今天提出了令人惊冴的指责。她说，欧盟官员在插手英国6月份的大选。
这位首相说：“欧洲政界人士对英国发出了威胁。特意选在当前采取所有这些行动，目的是影响6月8日大选的结果。
由于德国媒体透露梅与欧盟委员会主席容克共进晚餐，并且在报道中对梅大加贬损,欧洲大陆与英国的紧张关系在本周急剧升级。
梅在唐宁街官邸外说:“在过去的几天里，我知道了这些谈判可能会是多么艰难。欧洲大陆媒体歪曲了英国在欧洲的谈判立场。”
德国总理默克尔上周也警告说，有些英国人对于即将展开的英国脱欧谈判可能出现的结果抱有“幻想”。
梅的激烈措辞凸显了谈判是多么令人不快。不过，她的表态也体现了经过深思熟虑的国内策略，因为梅谋求在英国大选中以敢于对抗欧盟的形象示人。
她说，只有两个人有可能在6月8 日之后成为参加英国脱欧谈判的首相。要在我与杰里米·科尔宾之间做出选择。”
反对党工党的领导人科尔宾在回应梅的讲话时说：“梅是在用英国脱欧耍把戏，目的是在大选中为保守党争取优势。”
梅在本周早些时候表示，在与欧盟的谈判中，她将是个“极其难对付的女人”。
梅今天发表这番言论之前不久，刚刚与伊丽莎白二世女王在白金汉宫会面，正式开始了竞选活动。民调显示，梅的保守党将在选举中大胜。
上周，梅和容克会面讨论即将举行的英国脱欧谈判。德国《法兰克福汇报》泄露消息说，会谈结束时,容克对于能否达成协议的“疑虑增加了 10倍”。
据说两人围绕脱欧费用、欧盟公民的权利和贸易谈判的时间发生了冲突。会谈结束后,据说容克告诉默克尔，梅生活在另一个“星系”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost