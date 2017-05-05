法国大选电视辩论充斥人身攻击

【法国国际广播电台网站5月4日报道】法国总统候选人马克龙5月3日晚在电视辩论中与对手勒庞就失业、欧盟、反恐等十几个问题展开激烈辩论。法国电视二台的主持人表示，两人展示的两种政治前景是无法调和的。
勒庞誓言要撕下马克龙的面纱，因为他展示的前景十分冰冷。勒庞还说，马克龙将替法国人做出一个愤世嫉俗的选择。
马克龙回答道，勒庞不是一个心灵细腻的政治家，因为她是极右政党的继承者。马克龙表示,极右势力的壮大是建立在一些人愤愤不平的基础上。极右势力向大家展现的是一个走出欧盟和欧元区的未来,但是法国是一个不断进取、不向失败低头的民族。
【法新社巴黎5月3日电】进入法国大选第二轮的勒庞和马克龙周三进行了电视辩论，展现了辛辣而混乱的对决。两位决赛选手在距离第二轮投票还有四天时，在电视辩论中进行了激辩。
从一开始，这场辩论就揺响了战鼓。 国民阵线候选人勒庞直接向中间派候选人马克龙发动了进攻:“马克龙先生是野蛮的全球化和社群主义的候选人，这都是奥朗德先生指导的。”
马克龙则反唇相讥:“您既不是心灵细腻的候选人，也没有体现出公平而开放的民主辩论意愿。像往常一样，您提出的建议都是一些江湖医生开出的万灵药。
尽管民意调查显示,马克龙有可能在7日的第二轮投票中获得60%的选票，但是电视辩论的影响不容小觑。
【英国广播公司网站5月4日报道】 法国大选电视辩论长约160分钟，两名候选人都进行了人身攻击，气氛激烈。
勒庞说马克龙是“野蛮全球化的候选人”,愿意出卖法国的资产及主权。
马克龙则指勒庞是“恐惧的女祭师”,指她大放厥词，但没有实质政策。
这场辩论堪称法国史上最激烈的辩论之一，将会令法国人印象难忘。
勒庞言辞犀利、深具煽动性,她嘲讽马克龙，意图令他愤怒失控。而马克龙表现亦相当精彩，充分展现他作为一个技术官僚的理智。
勒庞与马克龙完全没有相似的地方，他们处于天平的两端：他们的性格、政策都水火不容，而目,他们都憎恨对方。
这场辩论揭示了时代的割裂，分野并不在于左右派之争，而是国家与世界的取舍。
【路透社巴黎5月4日电】民调显示,在法国总统大选本周末即将举行决定性的第二轮投票之际，民众认为中间派候选人马克龙今天在一场关键的电视辩论中的表现比极右翼的勒庞更令人信服。
民调发现，大约63%的民众认为这位亲欧盟的前经济部长更令人信服。
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