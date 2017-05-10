朝鲜难民之子文在寅的总统路：曾是特种部队士兵 绰号“卢武铉的影子”

英媒称，文在寅1953年1月24日出生，今年64岁，已婚并有两个孩子。
据英国广播公司网站5月9日报道，文在寅曾是韩国特种部队士兵。他在上世纪70年代就参与民主运动，并因为反对朴正熙的独裁统治而遭监禁。
报道称，文在寅曾任人权律师，曾与已故前总统卢武铉共同开设律师事务所，并在卢武铉当选后踏入政界，在青瓦台担任首席秘书官。
文在寅与卢武铉情谊深厚，是政坛中“亲卢派”的代表人物。他曾说，自己最喜欢的绰号就是“卢武铉的影子”。
2012年，文在寅代表在野阵营出马与朴槿惠角逐总统大位，最终以不到4个百分点的差距败北。
文在寅希望能做一位亲民总统。他说：“我想减少总统的安保，和民众一起上下班，下班后还要和民众接触。”
据英国《金融时报》网站5月9日报道，今年早些时候，当文在寅接受采访被问到自己最大的缺点是什么时，他郑重其事地说是“无趣”。
报道称，这个词准确地描绘了他，即便他的政治对手，可能也找不出什么比“无趣”更恶劣的字眼来嘲讽他。
文在寅是贫穷朝鲜难民的儿子，曾经当过人权律师。这位64岁的政坛老手一直以不爱出风头著称。他能赢得这个名声，部分是由于他缺乏显而易见的魅力。
文在寅隶属自由主义倾向的共同民主党。他在党内的一名助手给他的精辟评价是：“总是非常、非常一本正经。”对文在寅来说幸运的是，正直是当下最可贵的品质。
文在寅1953年1月出生在一座岛屿（韩国庆尚南道巨济岛——本网注）的难民营中，当时距朝鲜战争停战还有几个月。小时候，天主教堂给了文在寅很大的安慰，为他和他的四个兄弟姐妹提供了餐食。
在釜山一所著名高中毕业后，他在庆熙大学攻读法学。在庆熙大学，他组织过反对韩国强人领袖朴正熙政权的抗议。
后来，文在寅被征召入韩国特种部队，接受过伞降至朝鲜后方、安放爆炸物再杀出一条血路撤出来的训练。
2003年，他担任了前律所合伙人、时任韩国总统卢武铉的首席秘书官。
2009年，在即将接受腐败调查时，卢武铉自杀身亡。将这一消息公之于众的正是眼含热泪的文在寅，这件事为他赢得了忠诚和可靠的赞誉。
经历了短暂的议员生涯后，他于2012年宣布竞选韩国总统，但以微弱劣势败给了朴槿惠。
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