在不久前于日本横滨市举行的亚洲开发银行（亚开行）第50届理事会年会上，主办国日本提出了很多新贡献，彰显了存在感。不过，日本的积极表现也反衬出特朗普政权下的美国重视国内的趋势，以及中国更侧重于亚洲基础设施投资银行（亚投行）的状况。眼下这一局面非常突出。
《日本经济新闻》网站5月16日刊登题为《中美消极对待亚开行让日本很郁闷》的报道称，亚洲金融危机已经过去20年。在5月4日至5月7日的亚开行年会上，日本财务省官员干劲十足地表示“感慨颇深”。在同期举办的中日韩与东盟（ASEAN）的会议上，日本提议创立最高4万亿日元（1元人民币约合16.5日元——本网注）规模的金融稳定网。另外还与泰国和马来西亚签订了按美元结算的货币互换协定，主导扩大了亚洲的金融合作。
报道称，中国给这一值得庆贺的氛围“泼了一盆冷水”。中国财政部长肖捷缺席中日韩与东盟的会议。
最近几年，中国主导的亚投行与日美主导的亚开行之间的激烈竞争已经司空见惯。“提高质量也很重要”，日本财务相麻生太郎在表明向亚洲基础设施尖端技术支援4000万美元（1美元约合6.9元人民币——本网注）时这样指出。以“质量”为关键词影射亚投行是日本惯用的做法。报道称，历届亚开行行长均为日本人，因此正如日本想与亚投行保持距离一样，中国对出席亚开行年会表现不积极也没什么好意外的。
报道称，但比中国的“缺席”更令人在意的，是与日本一样的最大出资国美国的消极姿态。在多位部长级官员参加的5月6日的演讲会上，美国也只派了秘书级人员出席。特朗普政权上台后归任的亚开行美国理事还没有确定继任者。亚开行行长中尾武彦在记者发布会上呼吁，“期待（美国）关注亚洲的课题，积极参与亚开行事务”。
报道称，美国的态度改变已经开始给国际金融市场投下阴影。在世界银行与国际货币基金组织（IMF）4月举行的联合发展委员会会议上，因美国态度消极，世界银行集团的增资计划事实上被推迟。亚开行为了满足每年达190万亿日元的巨额基础设施需求，于两年前提出了增资计划，但现在越来越难以实现。
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