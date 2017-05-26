安倍为修宪将东京奥运政治化

日本《朝日新闻》5月19日刊发记者丰秀一及木村司的文章《解读安倍首相发出的修宪号令》称，在日本宪法实施70周年之际，安倍晋三首相提议在宪法第九条中写明自卫队的存在，并且力争在举办东京奥运会的2020年进行修宪。
不过，对他这番话进行仔细解读后就会发现一些疑问和矛盾之处。可以在宪法中写入理想吗？如果修改宪法，日本的“难题”就会得到解决吗？
文章称，安倍首相提出，为了应对少子化、老龄化、安保环境恶化等“我国面临的难题”，有必要修改宪法。不过他没有具体说明为什么在宪法中写入自卫队条款、规定教育免费就能有助于克服“难题”。
首相在讲话中10次提到“未来”。专栏作家小田嶋隆认为，这是在突出“未来等于新宪法”，并与东京奥运会结合起来，营造出“日本将获得新生”的氛围。“好不容易搬家了，买个新冰箱吧。这完全不合逻辑，但从心理角度讲得通。这难道不是想用某种氛围来把人带向修宪之路吗？”
文章称，民众对此会产生共鸣吗？《朝日新闻》本月13日、14日进行的舆论调查显示，被问及“你最希望首相采取什么政策”时，29%的受访者回答“社会保障”，22%的受访者回答“经济、就业”，只有5%的受访者回答“修改宪法”。
安倍首相表示，希望把举办东京奥运会和残奥会的2020年“作为实施新宪法之年”。安倍首相与奥运相关的言行，此前也屡屡受到关注。今年1月他在国会接受质询时表示，“如果不完善国内法及签署条约，东京奥运会都没法开，这并非言过其实”。
文章称，历史上发生过奥运会被用于政治目的的先例。1936年柏林奥运会被纳粹德国用来彰显国威就是一个极端事例。《奥林匹克宪章》规定，“国际奥委会反对将体育运动和运动员滥用于任何政治或商业目的”。
体育评论家玉木正之指出，“日本人热爱的奥运会正被政府巧妙地利用”。他告诫说，“把奥运会用于政治目的将造成什么后果呢？如果运动本身要视政府的脸色来开展，那体育文化丰富社会的可能性将会减少”。
文章称，18日举行的众议院宪法审查会上，民进党议员辻元清美指出，“将近九成的宪法学者认为，允许行使集体自卫权的安保法违宪，但这种意见被无视，安保法被强行通过”。辻元批评首相的论调是“机会主义”。
那么，如果保留宪法第九条第一项和第二项，然后给自卫队的存在留个位置会怎样呢？
文章称，首都大学教授木村草太说，“要把自卫队写入宪法，就必须明确其任务，需要写明在内阁会议许可下行使集体自卫权”。那样一来，有关修宪的全民公决最大争论焦点就是，在宪法第九条下，能否允许行使集体自卫权，进而很可能引起很大争议，即首相增加宪法内容的主张，不仅仅止于对自卫队的现状进行追认。
此外，国会没有讨论全民公决投否定票会带来什么结果。把自卫队作为国防军的提案即使被否决，估计自卫队还会维持现状，但如果把自卫队的存在写入宪法的提案被否决的话，后果将怎样？在宪法实施70周年之际，也许会出现令人意想不到的难题。
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