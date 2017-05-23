科学家在太空发现神秘“冷斑” 或证明存在多重宇宙

科学家认为，太空中一块不可思议的低温区域或许是某个平行宇宙与我们的宇宙相撞后产生的，这是证明我们或许身处多重宇宙的首个证据。
据英国《每日电讯报》网站5月17日报道，2015年，天体物理学家发现了宇宙中一个奇怪的不毛之地，这里比太空中的其他区域要冷得多，而且似乎缺失了一万个星系。
“冷斑”的跨度达18亿光年，是目前已知的宇宙中最大的结构，不过它所含的物质却比正常情况少了20%，自有相关记录以来，这一点一直困扰着科学家。
不过，美国一些专家现在给出了答案。他们认为，某个平行宇宙与我们的宇宙相撞，撞击的影响非常大，以至于将能量从一大片区域挤出去，从而形成了“冷斑”。
科学家现在认为，如果我们的宇宙在大爆炸后“膨胀”为真空，那么数以万亿计的其他宇宙可能也会以同样的方式形成，这样一来多重宇宙就诞生了。
英国达勒姆大学的汤姆·尚克斯教授说：“对于‘冷斑’的一个解释是，它或许是我们的宇宙与数万亿个其他宇宙中的一个撞击后残留下来的痕迹。”
他说：“如果进行更详细的进一步分析，证明情况的确如此，那么‘冷斑’或许可被视作证明多重宇宙存在的首个证据。”
报道称，整个宇宙充满宇宙微波背景辐射，这是宇宙大爆炸的残留物，能用地球上的天文望远镜观测到。不过，大部分宇宙微波背景辐射的温度约为零下270.43摄氏度，但“冷斑”的温度比周围低约0.00015摄氏度。
在这一新研究结果公布前，大多数科学家认为太空中的低温区域可能是光造成的错觉。
他们猜测，低温区其实是少了一万个星系的“超级空洞”，因过于贫瘠而将穿过这里的光的能量吸走，令其波长改变进入光谱的红端，被望远镜误认成低温区。
但达勒姆大学的研究小组发现，这一区域其实是由众多较小的空洞组成的，这些空洞的规模太小，不足以让光发生这样的改变。
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