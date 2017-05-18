新加坡等东南亚各国竞相增强海上装备

《日本经济新闻》5月17日报道称，东南亚各国相继开始增强海洋军备。新加坡16日签署协议，从德国购买2艘潜艇。泰国也从中国购买潜艇。菲律宾在推进部署日本提供的巡逻船。在中国增强南海活动、与美国斗争日益激烈的背景下，东南亚各国正重新构建当前的防卫能力。
新加坡国防部16日签署了从德国企业购买2艘潜艇的协议。该国2013年已经决定购买2艘同类型的潜艇，以推进老旧军舰的更新换代，增强装备。随着海上贸易的扩大，通行马六甲海峡的船只增加，新加坡希望确保海上交通线的安全。
新加坡海军15日举行了首次国际海事检阅大会。新加坡总统陈庆炎在仪式上强调了增强海军的成果，他表示：“50年前海军成立时，只有2艘木船，现在则开始拥有护卫舰、潜艇等最新战力。”
泰国军政府最近与中方签署协议，准备用135亿泰铢（1美元约合34泰铢）从中国购买1艘常规动力潜艇，最终要从中国采购3艘潜艇。
东南亚各国军队过去都拥有强大的陆军，用以对抗国内的反政府势力。但近年来，随着海上贸易的扩大，各国开始将重心转向强化海军的海上安保体制。
菲律宾的海岸警卫队本月上旬向位于吕宋岛以东250公里的贝纳姆海隆海域派遣了由日本提供的巡逻船。去年，中国船只在此进行探测，引起菲律宾的警惕。日本计划2018年前陆续向菲律宾提供10艘全长40米级巡逻船，目前已经交付3艘。日本还计划提供给菲律宾2艘90米级的大型巡逻船。
越南从俄罗斯购买了6艘基洛级潜艇，最后一艘也已于今年1月部署在南部金兰湾基地。2016年，美国全面解禁了自越南战争以来一直禁止的对越武器出口，今后，越南也可以购买美国武器。
据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所调查，新加坡等东南亚主要5国在2016年之前的5年里，军费增幅全都达到2位数，印尼与越南增幅甚至超过60%。2016年武器进口国排名中，有7个东南亚国家进入了前40名。
东南亚各国之所以增强军备，是因为受到在南海推进军事基地化的中国的刺激。其他原因也包括这些国家经济实力提升，预算增加，以及日本等国扩大提供防卫装备。
菲律宾原有的巡逻船大多已经老化，2012年，在黄岩岛菲律宾巡逻船与中国公务船发生对峙，最终不得不在更为先进的中国装备面前撤退。菲律宾2016年军费比2011年增长近40%，正加速推进装备现代化。
各国都不想与中国发生军事对立，但结果上却呈现出军备竞赛的局面，围绕南海的火种可能愈演愈烈。
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