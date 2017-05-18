中日或为首脑会谈作准备

日媒称，熟悉双边关系的消息人士17日表示，中国主管外交的最高官员计划下月访问日本，为7月日本首相安倍晋三与中国国家主席习近平之间可能举行的首脑会谈做准备。
据共同社5月17日报道，预计中国国务委员杨洁篪将在访问期间会见安倍。
日前，安倍曾表示希望趁7月在德国召开的二十国集团峰会间隙与习近平会面。这将是自2016年11月在秘鲁会面以后双方的首次会晤。
预计杨洁篪还将与日本国家安全保障局局长谷内正太郎会面。
报道称，在与杨洁篪的会晤期间，预计日方官员将要求中国给予合作，对朝鲜施加压力。
中国呼吁恢复旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。但日本官员很可能会重申东京的立场，即“为了对话而进行的对话是没有意义的”，理由是朝鲜方面没有实现无核化的具体努力。
“钓鱼岛问题”可能也被列入杨洁篪的访问议程。预计日本将向杨洁篪呼吁建立双边交流机制，避免在海上或空中发生意外冲突。
报道称，杨洁篪也可能谋求让日方参与亚投行。安倍日前表示，如果包括亚投行资助项目所带来的环境影响在内的各种问题得到解决，日本可以考虑加入。
据共同社5月16日报道，日本经济同友会代表干事小林喜光当日表示，日本应该积极探讨加入亚投行。经济团体联合会会长榊原定征也在当天的电视节目上称，“这也是满足（亚洲地区）基础设施需求的有效金融功能”，要求日本政府积极应对。
报道称，日本目前主导亚洲开发银行，但小林称，“只要亚投行不对亚洲各国采取强势态度，那么从共同繁荣的意义上积极应对是自然而然的”。他同时表示，需要高技术的基础设施项目由亚洲开发银行负责融资，基础的基建贷款则由亚投行承担等，这样的共存是可能的。
不过小林也指出，亚投行在合规与融资经验知识方面存在不足之处，“必须切实做好检验工作”。
《日本经济新闻》5月17日刊登题为《关注中美动向 改善中日关系》的社论称，中国主导的“一带一路”国际合作高峰论坛于北京举办。中国在经济和政治领域同时崛起，日美等发达国家如何调整与中国的关系是重要课题。
特朗普政府派出代表团参加北京的高峰论坛。这与中美阻止朝鲜核和导弹开发的合作有关。
文章称，特朗普政府的想法和行为与以往的美国政府大相径庭。正因为如此，日本应该在与美国紧密合作的基础上，充分搜集情报，根据需要调整对外政策。
所以安倍晋三派出自民党干事长二阶俊博等人参加北京的高峰论坛值得肯定。长期处于僵持状态的中日关系出现了变化的兆头。
文章称，今后有必要就尽早举行已被延期的中日韩首脑会谈、趁7月在德国召开二十国集团峰会之机举行中日领导人会谈、安倍访华等事宜进行协调，以巩固中日关系改善的势头。
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