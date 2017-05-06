综述：美科技公司一季度盈利表现抢眼

美国上市科技公司2017年第一季度财报季渐入尾声。数据显示，目前已公布财报的科技巨头们盈利表现抢眼，营收也多数好于预期。
奈飞公司在4月17日率先拉开本轮科技公司财报季序幕。数据显示，今年第一季度，该公司每股盈利40美分，好于市场预期的37美分；营收26.4亿美元，与市场预期持平。不过，奈飞一季度新增用户订阅数不及分析师预期，且公司对今年第二季度盈利预估也不及预期。
随后，4月27日，科技公司迎来财报“小高潮”。谷歌母公司“字母表”公司当天公布的一季度财报显示，公司当季营收247.5亿美元，好于市场预期的242.2亿美元；摊薄后每股盈利7.73美元，也高于市场预期的7.39美元。
电商巨头亚马逊公司27日公布的一季度财报显示，公司当季净销售额同比上涨23%至357亿美元，净收入7.24亿美元，摊薄后每股盈利1.48美元，好于投资者预期。
软件巨头微软公司27日公布的一季度财报显示，公司当季营收221亿美元，净收入48亿美元，摊薄后每股盈利61美分。
芯片制造商英特尔公司27日公布的一季度财报显示，公司当季营收148亿美元，同比上涨8%；盈利36亿美元，同比增长40%；每股盈利61美分，同比增长45%。
5月2日，科技巨头苹果公司公布的财报显示，今年一季度公司摊薄后每股盈利2.1美元，好于市场预期，但营收不及预期，为529亿美元。同时，当季苹果手机销量也不及分析师预期。
美国社交网站脸书公司3日公布的一季度财报显示，公司当季营收80.3亿美元，好于市场预期的78.4亿美元，摊薄后每股盈利1.04美元，也高于投资者预期的87美分。
今年美国上市公司一季度财报整体表现良好，科技股抢眼，银行股稳健，在一定程度上推升近来的美股走势。
汤森路透最新预计标普500成分股公司今年第一季度盈利同比上涨14.8%，营收同比上涨7.2%。
汤森路透统计数据显示，标普500成分股公司中已有79%的公司公布了今年第一季度财报，其中74.8%的公司盈利情况好于市场预期，62.5%的公司营业收入高于市场预期。(新华社记者孙鸥梦)
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