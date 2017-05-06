特朗普亲自拉票废奥巴马医改

【路透社华盛顿5月4日电】美国众议院4日就是否废除奥巴马医改法案举行结局难料的投票，共和党领袖致力于让特朗普总统在其最首要的立法事项上取得胜利。
众议院共和党领袖已对议案将获通过表示了信心，党内数名此前持反对意见的温和派人士 3日表示将支持该议案，使这一努力有了更好的势头。
然而，预计投票结果将相当接近。即便这一议案在众议院获得通过，也将在参议院面临令人生畏的困难。在参议院,共和党的多数优势更加微弱。
迫切希望取得自1月上任以来首场重大立法胜利的特朗普动用自己的政治资本支持该议案,与议员们会面、给他们打电话，努力恳求他们支持。
特朗普所在的共和党控制着参众两院。特朗普正试图履行其竞选期间关于废除和取代奥巴马医改法案的承诺。助手们说，他疯狂地给人打电话。
态度摇摆的温和派共和党人曾担心，通过立法废除2010年通过的已成为奥巴马总统标志性成就的医改法案将令太多此前已罹患疾病的人付不起医疗费。
但是，在与特朗普会面并提出一项预计仍将面临民主党人一致反对的妥协提案后，这些持怀疑态度的共和党议员转而支持该议案。
在自由党团的成员说他们可能支持上述妥协提案后，该议案的前景进一步光明起来。自由党团是众议院内一个保守派议员团体，在上月最初版本的议案遭阻挠时，他们发挥了关键作用。
根据奥巴马医改法案，医保覆盖的美国人增加了数百万。但是共和党长期以来攻击这一法案，认为该法案表明政府管得太多，抱怨该法案推高了成本。
共和党人提出的议案被称为《美国医疗法案》，它将废除奥巴马医改法案规定的大部分税费，包括向未购买医疗保险的人罚款。该议案还将大幅削减对向穷人提供保险的医疗补助计划的拨款。
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