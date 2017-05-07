微信被封杀 俄罗斯当局出面解释

新华社莫斯科5月6日电，俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监管局5日接受新华社记者书面采访时表示，由于缺乏登记信息，自5日开始封锁中国即时通信软件微信。但监管局同时称，一旦收到相关资料并进行核验后，将解除封锁。
监管局说，微信没有在规定时间内递交列入信息传播运营商名册所需的信息。不过它没有说明具体缺乏哪些资料。根据监管局提供的资料，俄联邦政府2014年7月31日通过的第746号决议指出，境外组织在俄登记为信息传播运营商需提供名称、注册地和税务资料等基本信息。
监管局说，一旦收到这些资料，工作人员将进行核验，核验通过后会将涉事运营商移出被禁止登录的黑名单。根据以往情况，如果资料无误，通常数个工作日就可以解除封锁。
监管局发言人安普朗斯基5日早些时候接受俄罗斯媒体采访时说，鉴于微信没有提供登记所需的信息传播组织者的联系方式，监管局已要求有关运营商终止微信服务。
截至莫斯科时间6日上午，在俄部分微信用户已出现无法登录的情况。
此前，本月2日，该机构以同样理由封锁包括黑莓Messenger、Line和Vchat在内的其他几款即时通信软件。此外，今年4月初，聊天通信类软件Zello因缺乏某些登记资料也遭封锁。
俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监管局去年11月将职场社交平台LinkedIn列入禁止名单，原因是其未能履行俄罗斯有关保护个人资料的法律。这是俄罗斯首次在境内封锁大型社交网站。(完)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost