日本拟向马来西亚赠送二手反潜巡逻机 日媒：意在牵制中国

日媒称，日本政府决定从海上自卫队的P-3C反潜巡逻机中，选择一些退役的二手机无偿提供给马来西亚。此举将在修改法律后实施，目的在于帮助马来西亚提高在南海的监视能力，牵制中国开展海洋活动。
据《日本经济新闻》5月5日报道，依据现行宪法，日本把自卫队装备等国家财产提供给其他国家时，需要获得等价报酬。目前国会正审议相关法律，以便可以无偿向发展中国家提供防卫装备。如果本届日本国会正在审议的防卫省设置法修正案得以通过，日本就可以将二手P-3C反潜巡逻机无偿交付给马来西亚。向马来西亚提供P-3C反潜巡逻机，将是修正案通过后实施的第一个无偿援助案例。
报道称，P-3C是利用雷达探测、监视可疑船只或潜艇的反潜巡逻机，由美国洛克希德·马丁公司开发、日本川崎重工公司获得许可后限量生产，现已结束生产期。目前在海上自卫队服役的有60架左右，飞行时间达到1.5万小时的将退役。
日本防卫装备厅负责人说，是马来西亚政府提出希望引进P-3C反潜巡逻机的，日本政府准备把海上自卫队退役的P-3C反潜巡逻机进行修理后提供给对方。用于探测潜艇的高性能雷达等有可能属于防卫机密，因此预定它们会被拆除。
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