中国富豪购买私人飞机不为炫富：便于开展海外交易

美媒称，中国富豪过去买私人飞机是为了炫富，如今他们有了另外的想法：坐私人飞机开展海外交易。
据美国《华尔街日报》网站5月5日报道，据私人飞机购买融资机构Global Jet Capital 数据，过去五年中国大陆买家共斥资127.5亿美元购买了255架私人飞机，约为之前五年购买总量的四倍。Gulfstream Aerospace Co.、波音公司旗下Boeing Business Jets等美国公司从中受益。
报道称，尽管中国从2013年开始打击腐败和挥霍，但中国大陆私人飞机购买量仍飙升。虽然反腐运动持续进行，但因中国政府推动国内公司海外扩张而降温。据Dealogic 数据，中国公司去年海外并购额达2260亿美元，创历史最高纪录。
总部位于香港的公务机运营与管理公司华龙航空总裁刘畅称，如今大家认识到私人飞机并不是游艇那样的奢侈休闲工具，而是一个交通工具。
私人飞机中介机构亚翔航空有限公司董事总经理罗世杰表示，值得注意的是，2016年中国大陆购买的私人飞机半数是二手飞机，而过去几年，买得起私人飞机的大陆买家绝大多数很在乎面子，不考虑购买二手私人飞机。
罗世杰称，他们以前不太习惯购买别人用过的飞机，而现在一切都以性价比为中心。
据Global Jet Capital称，这些趋势将使未来10年中国大陆大中型飞机订单量达到每年90架。
Global Jet Capital亚洲销售董事总经理David Henderson称，融资租赁模式的出现也会带来帮助。
Henderson称，现在中国企业可在支付1200万-1800万美元押金后，按每年60万美元的价格租赁一架造价6000万美元的飞机。
飞机中介公司称，近期的飞机买家包括许多来自中国内地蓬勃发展的科技领域的人士，但这些公司不愿透露飞机买家的姓名，称客户不想让人注意到他们购买了常人眼中的奢侈品。
不过，私人飞机运营与管理公司中国公务航空集团驻北京首席执行长廖学锋称，近来飞机销售更加专注飞机是否适合远程飞行而非豪华的内饰。
廖学锋及其他人士称，能否从中国直飞美国、能否让大量随行人员陪同搭乘都是关键卖点。中国商业代表团的一个特点是带有大量随行人员。
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