中国财团收购缅甸皎漂港70%以上股权 为避开马六甲海峡提供接入点

路透社6日报道称，由中国国有企业中信集团牵头的财团正准备与缅甸商讨，收购位于缅甸西部若开邦的皎漂港70%至85%股权。报道称，皎漂港总估值约73亿美元，收购这一濒孟加拉国湾的港口，被视为中国“一带一路”政策的一个重要举措。这是中信集团牵头财团自2015年底中标皎漂深水港项目以来，外界首次披露该项目最新进展。文汇网记者6日多方联络中信集团皎漂项目筹备组对外联络人以查询最新情况，但截稿时未获回复。
中信集团牵头组建的国际联合体于2015年12月30日中标皎漂特别经济区工业园和深水港项目。去年10月中信集团对外披露，中信集团与泰国正大、中国港湾、中国招商局集团、中国天津泰达、中国云南建工分别组成工业园和深水港两个项目的跨国企业集团联合体，将与缅甸政府及缅甸政府指定的当地企业联合成立项目公司。
直至去年10月，中信集团牵头的国际联合体作为中标方，仍在与缅甸政府进行合同谈判，并等待缅甸政府指定当地企业共同组建项目合资公司，尚未开展投资和经营活动。
路透社报道称，在皎漂港交易中，中信集团向缅甸政府提出四个建议，收购股权都超过70%。“虽然缅方担心这会让中方对港口有绝对控制权，但碍于财政问题，它大概没有其他选择。”
报道还称，如果交易成功，中方愿意放弃早前在争议声中停工的密松大坝。中方放弃密松大坝的条件之一，是要缅甸让中方投资其它北京认为具战略价值的地方，包括皎漂港。
外界认为，皎漂港对中国具有战略意义，为中国从中东进口能源、避开马六甲海峡的油气管道提供了接入点。运油船可以直接在该港卸下从中东运来的石油，并透过油管输送到中国，不用再取道马六甲海峡和海。
缅方披露的信息显示，中信财团中目标深水港项目包含马德岛和延白岛两个港区，共10个泊位，还包含连接工业园和港口的道路和桥梁。项目计划分四期建设，总工期约20年。项目建成后，预计皎漂深水港年吞吐量将达到780万吨散杂货，490万TEU集装箱，或升级为年吞吐量为700万TEU的纯集装箱码头。
路透报道还称，中信财团同时中目标工业园投资总值23亿美元。缅方消息显示，这座兴建在皎漂港附近的工业园项目，占地约1000公顷，计划分三期建设。规划入园产业主要包括纺织服装、建材加工、食品加工、近海服务等劳动力密集型产业及科技资本密集型产业。
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