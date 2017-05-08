中国数学大师吴文俊逝世，曾获首届国家最高科技奖

【俄罗斯卫星网5月7 日报道】题:吴文俊——数学大师中的“老顽童”走了
媒体报道，首届中国国家最高科技奖获得者、中国科学院院士、数学大师吴文俊5月7日在北京逝世，享年98岁。
中国科学院数学与系统科学研究院发布的讣告称，吴文俊是中国最具国际影响的数学家之一，他的工作对数学与计算机科学研究影响深远。
中国数学会前理事长马志明今天表示，吴文俊先生是一位数学大师，首届国家最高科技奖颁给他，可见他的地位。他说:“他是我们非常敬爱的一位数学家。他对我们这一代数学家的影响是很深的。”
据中科院消息，吴文俊此次是因在家不慎摔倒，脑出血入院治疗。4月11 日，中科院院长白春礼去医院看望他时， 病情已经趋于平稳。他的主治医生笑称： “爷爷很可爱，也很配合治疗。”
【香港《苹果日报》网站5月7日报道】题:邵逸夫数学奖得主，98岁内地数学家吴文俊离世
中国科学院数学与系统科学研究院今天发出讣告，指邵逸夫数学奖得主、著名数学家吴文俊今晨在医院去世。吴文俊师从数学大师陈省身，对数学的核心领域拓扑学作出了重大贡献，开创了数学机械化新领域。
吴文俊1919年出生于上海，本科毕业于上海交通大学,之后曾在陈省身指导下从事拓扑学研究，1947年留学法国，1949年获得法国斯特拉斯堡大学博士学位。
吴文俊于1951年回国工作。1976年，他在中国古算研究的基础上，开拓了数学机械化的崭新领域。
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