中国寻求增强“气候领导力”

【美国外交学者网站5月6日文章】题:中国能在应对气候变化问题上领导世界吗?（作者绿色和平组织东亚办公室资深政策顾问李硕）
2011年，北京经历了一个“寂静的春天”的时刻。呛人的雾霾在中国北方持续了数天,公众开始在社交媒体上发泄不满。这次民众不满的爆发助推了对污染的宣战，政府开始了排放的监管，对空气质量的公共监测，煤炭消费则连续三年减少。
在美国特朗普政府似乎眼看就要退出关于气候变化的《巴黎协定》的时候， 中国也在进行着一项大动作，不过这次看来是源于决策者本身。北京的一些讨论显示，中国正在逐渐接近全球气候问题的领导地位。
中国过去的气候倡议都是通过与美国的紧密合作实现的。2015年，中国的外交官在磋商《巴黎协定》时发挥了重要作用。2016年，中国利用其作为二十国集团主席国的地位确保该协定以前所未有的速度生效。
然而，在特朗普上任后不久，中国的决策者又开始计划发挥更大的作用——不管有没有美国的合作。如果说中国领导人在达沃斯的高调讲话是对来之不易的气候合作的捍卫，那么中国外交官最近在联合国的一次讲话更是可以被看做全力以赴争取气候变化战役领导地位的大纲。
中国常驻联合国代表刘结一在3月底发表的讲话中强调了中囯对全面有效落实《巴黎协定》的支持。刘结一承诺，中国的碳排放将在2030年达到峰值，而不
再是以前所说的2030年“左右”，这是中国在“国家自主贡献”上迈出的重要一步。作为一种多边外交的姿态，在今年的联合国气候问题会议上，刘结一提出用“中国的提议”来弥合各国在一些最具争议问题上的分歧。
此外，中国的国内气候政策也显示出了自己的领导潜力。该国的碳排放已经连续三年没有增加，2016年批准的新煤电厂数量大幅减少。中国正以创纪录的速度投资可再生能源，目前在风能和太阳能方面都占据着世界第一的位罝。
虽然中国的气候先头部队在国内取得了持续进展，但他们必须同时帮助这个国家实现在国外的领导潜力。
中国的努力也受到了一些质疑。该国的公民依然忍受着呛人的雾霾，而中国仍是目前世界上最大的碳排放国。虽然国内的煤炭热似乎已经消退，中国公司却仍在资助海外的煤炭厂。不过，培养中国的气候领导力也包括应对这些问题,以及将寻求领导地位的意愿作为改变的动力。
在美国对气候倡议摇摆不定的情况下，气温只会持续上升。而在北京，很显然，气候领导地位已经不再是“要不要” 的问题，而是“如何”实现的问题。中国决策者们讨论的内容正日益聚焦在实现国家外交潜力的战略上。
2011年中国的天气对该国来说是一个引爆点，这个国家日益壮大的中产阶层显然在寻求解决方案。2017年，全球社会也到达了一个类似的危机点，世界最大的气候问题领导国之一想要临阵脱逃。不过中国目前的进展显示,中国的决策者正在寻找机会来以身作则。在中国考虑如何承担更大的气候领导作用的时候，是否要鼓励这一趋势就要由其他国家来决定了。
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