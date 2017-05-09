毕马威遭英监管机构调查 疑涉罗尔斯罗伊斯行贿丑闻

英媒称，毕马威正受到英国会计监管机构的调查，原因是在罗尔斯罗伊斯公司承认犯下一系列贿赂和腐败违法行为期间，毕马威曾负责审计这家英国工程公司的报表。
据英国《金融时报》网站5月5日报道，英国财务报告委员会正在调查毕马威对罗尔斯罗伊斯公司2010年至2013年财务报表的审计，这是对这家全球四大专业服务机构之一声誉的最新打击。
不久前，毕马威在美国解雇6名员工，包括其美国审计业务主管，原因是他们不正当地提前接到了有关美国会计监管机构即将展开调查的警告。
英国财务报告委员会正对会计不当行为采取越来越严厉的态度，今年早些时候，该委员会呼吁英国政府赋予其更多权力约束公司董事。该委员会还在今年3月警告审计机构加强质量控制，此前这家监管机构的年度审计评估发现，在其审查的英国六大审计机构审计的财务报表中，有三分之一存在问题。
英国财务报告委员会最近因Aero报表审计对德勤处以400万英镑（约合520万美元）罚款，并对普华永道对次贷机构Cattles的审计罚款逾300万英镑。去年，该委员会向“四大”会计师事务所中的两家开出了总计超过650万英镑的罚单。
毕马威正协助调查，该公司表示：“对我们为罗尔斯罗伊斯公司完成的审计工作的质量具有信心，包括英国财务报告委员会正考虑的2010年至2013年这段时期。”
自1990年以来，毕马威一直是罗尔斯罗伊斯公司的审计师，明年将由普华永道取代，因为新的法律规定公司每20年必须更换审计机构。
引发英国财务报告委员会调查的是1月曝出的消息，即罗尔斯罗伊斯公司向英美监管机构认罚创纪录的6.71亿英镑，以避免被提起公诉。该公司承认账户造假，目的是隐瞒非法利用当地中间人的做法，试图挫败腐败调查，并行贿数千万美元，以在印尼和中国等新兴市场赢得交易。据估计，这些违法行为给该公司带来超过2.5亿英镑的毛利润。
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