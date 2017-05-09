巴菲特和芒格为中国股市前景点赞 承认错失谷歌

美媒称，芒格看多中国。
据美国商业内幕网站5月7日报道，身为伯克希尔-哈撒韦公司董事会副主席的芒格在出席该公司就中国市场未来举行的年度会议上回答了一名中国投资者的问题。
他说：“我的确认为中国股市比美国股市便宜。我的确认为中国有一个光明的未来。”
芒格说，中国经济进一步增长的空间将带来投资的进一步繁荣，但他也警告说，一路上也会遭遇“发展时期的困难”。
“股神”巴菲特开玩笑说，芒格给媒体提供了一个“头条新闻”的时刻。
巴菲特说：“芒格说中国市场的表现将超过美国。”
据美国消费者新闻与商业频道5月6日报道，在被问及动荡的中国股市时，投资传奇人物沃伦·巴菲特6日说，市场有时候就像是“赌场”。
这位“奥马哈的先知”向全球第二大经济体提出了建议，近年来，中国一直在设法应对经济放缓造成的影响。中国当局实行了资本控制，对人民币实施了严格的控制。
巴菲特在回答一位中国投资者的提问时说：“在市场发展的初期，我认为可能会出现一些这样的趋势，这比我们已经存在了几百年的市场更加投机。”他是在一年一度的伯克希尔-哈撒韦股东大会上这样说的。
“市场有时候具有像赌场一样的特性，对人们有很大吸引力，特别是当他们看到周围的人因此富起来的时候。”巴菲特说，“相比那些经历过疯狂投资所带来的后果的人，那些之前没有经历过股市风雨的人更容易进行投机。”
纽约证券交易所是18世纪末创办的，相比之下，上海证券交易所1990年才成立。
过去几周，中国当局收紧了对金融市场的监管，股市面临压力。
巴菲特说：“如果市场变得火热，人们把杠杆作用发挥得很好，很多人将不仅被我所谓的投机所吸引，而且会对我所谓的赌博着迷。”他还说，这样的心态在美国也是如此。
这位投资者开玩笑说：“看到你认为智商比你低30点的邻居因为炒股致富，没有比这更令人痛苦的了。”
不过，巴菲特说，“投机会给投资者更多的机会”。
据美联社内布拉斯加州奥马哈5月7日报道，对伯克希尔-哈撒韦公司数以千计的股东而言，听巴菲特在股东大会的发言是一件永远不会过时的事。
伯克希尔的年度股东大会于6日举行。3万多人挤满了奥马哈的主会场和数个分会场以听取巴菲特及伯克希尔董事会副主席芒格的讲话。86岁的首席执行官巴菲特及其93岁的合伙人芒格领导这家联合大企业已有50多年时间，人们总能听到充满智慧的新趣闻。巴菲特的演讲以真诚朴素著称。
伯克希尔的这两位最高主管6日承认他们数年前错失了投资谷歌的机会，但他们对他们通过多次收购打造的这家公司深感骄傲，并说他们相信它的繁荣将持续数十年。芒格说：“回顾往事，我想如果我们早期挑选了谷歌那我们就聪明了，但我们并没有。”
巴菲特和芒格在其职业生涯的大部分时间都避免进行技术投资，因为他们说挑出能取得成功的公司太难了。巴菲特说伯克希尔制订的最终取代他的计划并没有任何改变。他说他的继承人需要具备的最重要才华是知道如何明智地投资伯克希尔的资金。
巴菲特说：“我们需要一个有现金意识的人出任首席执行官。”不过，巴菲特目前还没有退休计划。
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