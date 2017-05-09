马克龙胜选让欧洲松了一口气

最年轻的法国总统“非左非右”
【法新社巴黎5月8日电】埃马纽埃尔·马克龙周日在第二轮投票中打败对手玛丽娜·勒庞，以很大优势当选法国总统。
这位39岁的“前进”运动候选人将成为法兰西第五共和国第八任总统。对几乎全部选票进行统计后的结果显示，马克龙的得票率超过66%，勒庞的得票率不足34%。
马克龙完成了一项轰动的成就。他和戴高乐一样，此前从未有过政治竞选经历。他也是史上最年轻的法国总统。
奥朗德总统的任期将于14日结束，周末将进行权力交接。
马克龙面临一项大任务，他必须公布自己的总理人选并组阁，之后再争取获得6 月11日至18日立法选举的胜利。“前进”运动秘书长里夏尔·费朗认为:“已经走完了半程。”
马克龙指出，他已经确定了总理人选，但“还要一周”才能任命。这位总理应该具备“领导内阁和多数派的能力”，所以要有一定的议员经验。
【法新社巴黎5月7日电】三色旗帜汇成海洋,欧盟盟歌响起：在卢浮宫博物馆前的广场上，数千名支持者热烈庆祝马克龙胜选。
新当选总统迈着沉稳的脚步来到讲坛上，对人群发表讲话。贝多芬的《欢乐颂》在夜空中回荡，马克龙的脸上是一副从未见过的庄重表情。
22时30分,一些支持者攀到路灯和红绿灯上挥舞旗帜。人群高喊着:“埃马纽埃尔我们爱你”、“马克龙总统”。
马克龙站在透明的玻璃金字塔前，以响亮的、有时近乎颤抖的声音说道:“你们选择了果敢。我们每天都将追随这种果敢。”他承认，自己的胜利并不代表“自由行事的全权'
马克龙说，“欧洲和世界期待我们捍卫启蒙精神”,他将在五年任期内竭尽所能，以便让选民们“再无任何理由投票支持极端政党”。
在讲话的最后，马克龙的夫人布丽吉特——她看起来非常激动——和家人一起上台，合唱《马赛马》。
【英国《金融时报》网站5月7日报道】马克龙周日在法国总统选举中获胜,承诺“怀着谦卑、忠诚和坚定的心”为国家服务。
马克龙竞选时认为自己“非左非右”,他提倡法国采取一种北欧式的经济模式，将五年内 600亿欧元的支出削减与同期500亿欧元的刺激计划相结合。
他说，他将从法国臃肿的公务员队伍中削减约12万个岗位，并将企业和家庭税收减少 200亿欧元。其中，他将把公司税税率由目前的33%降至欧盟的平均水平25%。
他的欧盟议程包括制定一项共同的财政政策、任命一位共同的财政部长、完善银行业联盟以及重振法德关系。
他说，法国应该欢迎需要“保护”的难民， 但“其他”寻求避难者应该立即被送回自己的国家。
马克龙对自由贸易持开放态度，呼吁加深欧洲合作和一体化，以建设一个具有“保护性”的欧洲。
欧盟快速反应“异乎寻常”
【埃菲社5月7日报道】亲欧盟的马克龙赢得法国总统大选后，欧盟领导人终于可以平静地松一口气了。
在获悉法国大选结果几分钟后，欧盟委员会主席容克在社交媒体上写道：“祝贺埃马纽埃尔·马克龙！我很高兴法国人民选择了欧洲的未来。我们将共同建设更加强大和公正的欧洲。”
欧盟领导人对马克龙获胜作出了异乎寻常的快速反应。由于法国极右翼政党国民阵线候选人勒庞主张通过公投退出欧盟和欧元区，因而此次法国大选被布鲁塞尔视为关乎欧盟前途的一次选举。
容克写道：“他（马克龙）捍卫一个强大和进步的欧洲的想法令我感到欣慰，这样的欧洲将会保护所有的欧洲公民。”
欧洲理事会主席图斯克也向马克龙和法国人民表示祝贺。图斯克在社交媒体上写道：“法国人民选择了自由、平等和兄弟般的情谊。”
【埃菲社5月7日报道】7日晚法国大选结果出炉后，各国政要纷纷对法国“前进”运动候选人马克龙当选法国新总统表示祝贺，并表示他的胜利对维护欧盟计划和欧盟团结至关重要。
头几封贺电就来自欧盟内部。欧洲理事会主席图斯克、欧洲议会议长塔亚尼、欧盟委员会主席容克都对马克龙击败国民阵线候选人勒庞表示祝贺。
英国首相特雷莎·梅同样向马克龙表示祝贺。她指出，法国是英国最亲密的盟友之一，因此希望能与新总统共同在广泛的优先事务中展开合作。
美国也很快作出反应，特朗普总统在推特上向马克龙取得“大胜”表示祝贺。他表示：“我非常愿意与他合作！”
【路透社5月7日报道】马克龙敦促法国人接受而不是拒绝全球化。他誓言与德国携手合作，重振欧盟。他的胜利意味着欧洲和它半个多世纪以来所代表的自由民主价值观获得了“缓刑”。
2017年初欧洲各国私下议论的噩梦般的情形并未成为现实。欧洲得到了又一次机会。这些是来自马克龙获胜的主要信息，它们也体现在欧洲各国7日的反应中。
意大利总理真蒂洛尼在推特上说：“好极了，马克龙总统！欧洲有希望了！”
德国总理默克尔的发言人称，这对“强大、团结的欧洲”和德法友谊来说是一场胜利。
布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所的经济学家尼古拉·韦龙在推特上说：“这会在多大程度上改变有关欧盟的叙述，这一点怎么强调也不为过。不再是世界病夫了。”
【法新社巴黎5月7日报道】7日晚，爱丽舍宫指出，奥朗德与马克龙通了电话，对马克龙获得“巨大胜利”表示“热烈祝贺”。
马克龙团队证实：“交谈热烈真挚。”
爱丽舍宫的公报指出：“（马克龙的）巨大胜利证实我们相当大部分同胞希望聚集在共和国价值观周围，他们希望表达对欧盟的眷恋并致力于法国向世界开放。”
极右翼得票率“令人恐惧”
【法新社巴黎5月7日电】勒庞周日被马克龙无情打败，但极右翼获得的历史性票数让她得以希望以重要反对派的角色自居。
瓶子半空还遑半满？在万塞讷森林，勒庞祝贺自己获得的“历史性成绩”。
这位国民阵线候选人以超过1000万的得票数,碾压了两周前770万票的历史性纪录。她的父亲2002年在总统选举第二投票中仅比第一多获得70万票。
自从2012年总统选举(在第一轮中的得票率为17.9%)以来，勒庞从奥朗德的五年艰难任期中积聚资本：恐怖主义——自从2015年1月以来，一系列恐怖袭击导致239人死亡；增长不振，失业率居高不下；两大政党社会党和共和党逐渐没落。。
【英国《独立报》网站5月7日文章】尽管勒庞的表现没有这到对手们最担心的水平，但在一个重要的成熟自由民主国家，如果任何新法西斯政党获得像国民阵线这样的高支持率，那都是可怕、骇人听闻且令人恐惧的。我们需要进行反思，面对现实。
极右翼在法国前所未有的受欢迎程度，类似于极右翼在奥地利和荷兰选举中的相对胜利。这直指欧洲尤其是法国政界的严重弊端。法国人极为悲观，只要看到失业率和郊区的生活状态就能明白其中的原因。社会混乱、激进化、种族主义、恐 怖活动和极端主义的兴起,至少可以在一定程度上归因于法国经济的长期停滞。欧盟和欧元体系无法化解的疲弱状态也是险些发生政治剧变的原因之一。
如果欧洲政界人士仍然让人民失望，仍然不愿倾听大家对全球化、移民、尤其是年轻人失业问题的不满，那么欧洲就不太可能作为高尚的自由价值观的堡垒存在下去。人们有时会忘记，经济疲弱也是“阿拉伯之春”以及之后的悲剧发生的原因。这些经济因素在很大程度上推动了当前的政治乱局。
具有讽刺意味的是，有可能促进经济增长的政策却不得人心。人们需要的领导者是这样的政治人物：他们愿意向公众解释经济为何会陷入困境，以及保护主义和禁止移民的简单对策为何利大于弊。
【德国新闻电视频道网站5月7日文章】亲欧洲的候选人马克龙在法国总统选举第二轮投票中战胜勒庞。这对法国和欧盟而言是一场胜利，对获胜者自己却并不是。
投票给马克龙大概令不少法国选民心痛。他是一所精英大学的毕业生、一名现任总统麾下的前内阁成员和前银行家。对法国众多的左派分子而言，这个人本来是不可选的。但这个选民群体在第二轮投票中别无选择。
只有74%的选民参与了第二轮投票。这一投票率比首轮投票和上次大选都低。这是一个灾难性信号：在当前形势下，很多法国人直接对这个民主国家失去兴趣。
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