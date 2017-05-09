中企正收购英国警方对讲机制造商 英媒：或威胁国家安全

英媒称，中国企业试图收购一家为苏格兰场制造无线电设备的公司，这一收购交易引发了担忧，人们担心这可能会危及英国的国家安全。
英国《每日邮报》网站5月6日报道称，正在出价收购总部设在剑桥、拥有超过120年历史的塞普拉公司（Sepura）的这家企业与中国政府有利益关系。
据了解，英国的竞争监管机构已经向英国商务大臣格雷格·克拉克提交了一份报告，列出了潜在的国家安全问题。
报道称，德国是塞普拉公司最大的市场之一，德国政府也正在“基于公共政策和（或）国家安全方面的顾虑”评估这项收购交易。
塞普拉公司为伦敦警察局和其他应急部门生产对讲机。
塞普拉公司创建于1896年，在第二次世界大战期间生产无线电和雷达设备。目前，中国科技公司海能达通信股份有限公司正试图收购这家企业。
报道称，鉴于塞普拉公司与执法部门签有合约，该公司被视为对公共安全而言具有重要意义。它还为石油、天然气和采矿公司提供设备。随着老板们为挽救这笔交易而努力，在伦敦市场上该公司的股价下跌了26%。
海能达通信股份有限公司董事长陈清州拥有该公司52%的股份，他是一位白手起家的亿万富翁，最初在一家移动通信工厂担任销售经理。
中国全国社会保障基金是一个主权财富基金，该基金拥有海能达公司1.79%的股份。
报道称，英国首相特雷莎·梅正遭遇越来越大的压力，要求其干预那些威胁到英国主要产业的海外收购交易。
去年7月，她推迟批准一项耗资180亿英镑（约合1602亿元人民币——本网注）修建一个新核电站的决定，该核电计划得到中方的支持。这项计划最终在去年9月获得通过，不过会有“防护措施”来保障国家安全。
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