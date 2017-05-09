西班牙蝉联旅游业竞争力排行榜 西媒：安全是重要因素

西媒称，宜人的气候和令人艳羡的地理条件等因素，让西班牙轻而易举地成为全球最具吸引力和品质最高的旅游目的地之一。每年都有数以百万计的游客选择到西班牙旅游度假。世界经济论坛最近发布的《2017年旅游业竞争力报告》显示，西班牙连续第二年成为全球最具旅游业竞争力的国家。
据西班牙《经济学家报》网站5月7日报道，在《2017年旅游业竞争力报告》的排行榜上，西班牙以5.43分位居首位。其后依次为法国（5.32分）、德国（5.28分）、日本（5.26分）、英国（5.20分）、美国（5.12分）等。
安全是帮助西班牙成为世界最有价值旅游目的地的一项重要因素。近年来，伊斯兰极端势力和恐怖分子对欧洲主要国家的首都和中东地区的旅游目的地实施了多起袭击。这些袭击对世界各地游客选择旅游目的地的意愿产生了明显影响。
最突出的例子是法国。在年均接待游客数量最多的法国（年均接待约8500万人次），其首都巴黎2016年接待的游客数量同比减少了130万人次，酒店房间预订量减少了6%。
世界经济论坛指出，西班牙是旅游业竞争力排行榜前10名国家中安全可靠性第二高的国家，安全项目得分为6.2分，仅次于瑞士的6.4分。排在西班牙之后的分别为日本（6.1分）、德国（5.6分）、法国（5.4分）、英国（5.3分）、美国（5.2分）等。
据西班牙旅游业研究机构估算，2015年，发生在突尼斯、埃及和土耳其的恐怖袭击促使约100万人次的外国游客将西班牙作为替代旅游目的地。世界经济论坛也指出，中东地区的冲突战乱也使西班牙旅游业间接受益。另外，西班牙政府加大对旅游业的财政投入，也是该国保持旅游业竞争力的重要原因之一。
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