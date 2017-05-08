英富豪榜未现脱欧“寒蝉效应”

【英国广播公司网站5月6日报道】 题：2017年富豪榜：英国脱离欧盟对超级富豪的财富没有造成“寒蝉效应”。
《星期日泰晤士报》富豪榜显示，尽管2016年英国就脱离欧盟进行了公投，但该国富豪榜上的前1000人“淡定从容，继续日进斗金”。富豪榜显示，这些人的财富在过去一年里增长了 14%，达到6580亿英镑(约合8540亿美元)
从事房地产、医疗和油气投资的斯里·叙杜贾与戈皮·欣杜贾兄弟凭借 162亿英镑的资产占据今年富豪榜的榜首，他们的财富比2016年增加了 32 亿英镑。
富豪榜上资产超过10亿英镑的人数达到134人，创下新高，比去年增加14人。
编纂这份榜单的罗伯特·沃茨说：“虽然许多人对脱欧公投的结果感到担忧，但是英国的许多富人淡定从容，继续日进斗金。”
他说，这些超级富豪的财富之所以急剧增长，背后有股市复苏的原因。
沃茨说:“般市上扬一般会将富豪的财富进一步推高，而自从去年6月份以来股市就一宣高歌猛进，财富增长最多的要数钢铁巨头拉克希米·米塔尔，他的资产增长了逾60亿英镑，达到132.3亿英镑。
不过，这仍然远远低于其2008年最高蜂时的资产，富豪榜显示，那时他的资产有277亿英镑。
登上富豪榜的还有威斯敏斯持公爵——26岁的休·格罗夫纳。去年，他继承了家族财产，一跃成为全世界30岁以下人群中的头号富豪。
阿利舍尔·奧斯曼诺夫持有阿森纳足球俱乐部30%的股份，他的身家为 117.9亿英镑。
支持英国脱欧的詹姆斯·戴森爵士去年成为第一个靠白手起家财富突破 50亿英镑的英国人，今年他的财富达到了 78亿英镑。
阿黛尔继续稳坐英国最富有女音乐人的位子，去年入账4000万英镑，总资产达到1.25亿英镑。
现在要进入英国千人富豪徬需要 1.1亿英镑。2016年这个门槛是1.03 亿英镑。
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