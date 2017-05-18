中国高校女生进宿舍需“刷脸” 网友：除了防贼还能防男友

中国一所著名大学日前在女生宿舍安装人脸识别系统，以防外来人员进入宿舍。
据英国《每日电讯报》网站5月16日报道，上月，北京师范大学出于安全考虑，在一栋女生宿舍安装了人脸识别系统，如果该系统效果良好，还将在另外九栋女生宿舍安装相同的系统。
报道称，人脸识别系统在中国越来越常见，自动取款机和肯德基餐厅都有安装，为了防止有人偷走厕纸，就连公共卫生间也安装了这种系统。
报道称，这种扫描技术应用广泛。北京马拉松组织者利用它来防止选手作弊，一名大学讲师利用它来发现学生是否在课堂上感到无聊。
据报道，在宿舍安装人脸识别系统之前，北京师范大学的女生已于上月录入了个人影像。
报道称，她们在进入宿舍时，需要报姓名、刷学生证并扫描面部。
报道称，人脸识别系统在识别出学生身份后，会发出“欢迎回家”的声音，宿舍大门会应声打开。
北京师范大学的学生对人脸识别系统的性能表示肯定。一名学生对《新京报》记者说：“刷脸机很好用，我之前不是这个发型，剪了头发和刘海之后，机器依旧可以识别得出来。”这名学生说：“因为当初照相登记时变换了多个角度。”
据报道，中国东北一所大学去年就安装了人脸识别系统。如果有学生在24小时内未回宿舍，该系统就会向校方报告。
北京师范大学称，如果学生忘记带学生证，人脸识别系统能方便她们进入宿舍。
校方称，这种技术将减少学校工作人员的工作量并提高安全性。
一名管理人员对《新京报》记者说：“以前我们无法阻止陌生人进入宿舍，但现在如果有人尾随学生进入宿舍，这种监控系统就会报警。”
不过，社交媒体上的一些评论认为，北京师范大学安装这种系统不仅为了防贼，还为防女生的男友。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost